Nedzinskas rėžė apie „čekiukų“ bylą: „Prokuratūros apetitas didėja bevalgant“

Generalinė prokuratūra sako, kad daugiau nei 2 tūkst. eurų sumą buvo nurodyta įtarime A. Nedzinskui atliekant ikiteisminį tyrimą dėl jo pateiktų svetimų mokėjimo kortelių už kuro čekius.
Politiką stebina besikeičiančios sumos
2025 m. lapkričio 25 d. ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nesant kompetentingos institucijos, t. y. Seimo, sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn minėtą Seimo narį.
„Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro 5 105,44 euro ieškinys Antanui Nedzinskui yra pareikštas dėl nepagrįsto praturtėjimo (įvertinus savivaldybės tarybos nario veiklai gautų lėšų panaudojimo paskirtį). Ši suma apima ir ikiteisminiame tyrime nurodytą sumą“, – Eltai teigė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Politikas sako, kad jį stebina besikeičiančios sumos jo „čekiukų“ bylose.
„Kai suma keičiasi, nežinai, kuri teisinga. Aš iš dalies ėjau į kompromisą mediacijos metu, bet prokurorė laikosi savo pozicijos, su kuria aš pilnai nesutinku. Jeigu prokuratūra neapskaičiuoja, į kiek posėdžių aš važiavau iš tikrųjų, aš ginčijuosi, tai nėra sumos klausimas, tai yra principinis klausimas. Iš šalies žiūrint atrodo, kad prokuratūros apetitas didėja bevalgant. Prokuratūra matomai nori kuo didesnę sumą išsireikalauti. Ar ji teisinga, spręs teismas“, – Eltai sakė parlamentaras.
Civilinė byla pagal prokuroro ieškinį atsakovui A. Nedzinskui dėl neteisėto praturtėjimo teisme dar neišnagrinėta.
Kaip trečiasis asmuo šioje byloje dalyvauja Trakų rajono savivaldybės administracija.
Iš A. Nedzinsko Trakų rajono savivaldybės administracijai prašoma priteisti 5,1 tūkst. eurų, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.
Prokuratūros pretenzijos parlamentarui susijusios su 2020 m. gruodžio 17 d.–2023 m. balandžio 14 d. laikotarpiu eitomis Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigomis ir panaudotomis lėšomis tarybos nario veiklai.
Prokuratūrai nepavyko patraukti atsakomybėn baudžiamojoje „čekiukų“ byloje
Beveik prieš metus, pernai lapkritį, Seimas nepanaikino „čekiukų“ byloje figūruojančio parlamentaro A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės. A. Nedzinskas anksčiau kreipėsi į Seimą dėl teisinės neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė tada kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti minėto politiko imunitetą. Teisėsauga siekė jam pareikšti įtarimus dėl galimo turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu.
Prokuratūros duomenimis, A. Nedzinskas, nuo 2020 iki 2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo pasisavinti 2 018 eurų minėtos savivaldybės lėšų.
Kaip anksčiau sakė N. Grunskienė, politikas iš savivaldybės gavo minėto dydžio kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai esą rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.
Tada Seime kalbėjęs A. Nedzinskas teigė savo pozicijos nekeičiantis – jis kaltu nesijaučia. Jis, vertindamas jam norėtus pareikšti įtarimus, tvirtino, jog Trakų rajono savivaldybėje nebuvo tvarkos, numatančios, jog už patirtas išlaidas reikia teikti vardinius čekius.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
A. Nedzinskas išpopuliarėjo daugiau nei prieš du dešimtmečius, 2005 m., kai dalyvavo muzikiniame realybės šou „Dangus“, po metų jis dalyvavo Eurovizijos konkurso nacionalinėje atrankoje. Politikas dalyvauja senovinės technikos žygiuose ir paraduose.
Jis taip pat buvo išrinktas į Seimą 2008–2012 m. kadencijoje.
2020–2024 m. A. Nedzinskas ėjo Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas.
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