Buvo ir taip: birželio 2 d. Lietuvą nuklojo sniegas

Šiuo neįtikėtinu faktu sekmadienį „Facebook“ pasidalijo „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

„Lygiai prieš 96 metus, birželio pradžioje, nemažoje Lietuvos dalyje buvo susidariusi sniego danga, kuri išsilaikė daugiau nei parą. Šis istorinis įvykis yra netgi užfiksuotas nuotraukoje: „Apsnigtas 1928 m. birželis, kunigo Vinco Birbilo laiškas seseriai (LTRFt 21778)“. 2021 metais LHMT patyrinėjo turimus meteorologinius archyvus ir patvirtino, jog nuotrauka tikra, sniego tada tikrai būta.

Pati storiausia sniego danga 1928 m. birželio 2 d. išmatuota Kauno meteorologijos stotyje – 6 cm. Taip pat prisnigo: Marijampolėje ir Lazdijuose – 4 cm, Šikšnių dvare (Vilkaviškio r.) - 3 cm, Katiliškiuose (Marijampolės r.) ir Varėnoje – 2 cm, Prienuose – 1 cm. Storiausia sniego danga susiformavo pietvakarinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje.

Dar iš vakaro, birželio 1 d., Kauno meteorologijos stotyje buvo išmatuota 1 cm, taip pat prie matavimo duomenų paliktas įrašas „birželio 1 d. vakare apie 6 val. (t. y. 18 val. – OiKL pastaba) pradėjo snigti ir sniegas krito visą naktį“.

Nors sniego danga susidarė ne visoje Lietuvoje, tačiau snigo ir kituose Lietuvos regionuose. Birželio 1-2 d. snygis fiksuotas Dotnuvoje, Joniškyje, Molėtuose, Palangoje, Panevėžyje, Tauragėje, Ukmergėje ir Vilniuje. Daugelyje vietovių minimali oro temperatūra buvo artima 0-2 °C (dalyje vietovių fiksuoti žemiausios oro temperatūros rekordai). Birželio 3 d. sniego Lietuvoje nebeliko.

ĮDOMUS FAKTAS. 1928 m. birželis Lietuvoje kone pats šalčiausias per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Vidutinė birželio mėn. oro temperatūra buvo panaši į gegužės ir siekė apie 11 laipsnių (t. y. apie 5 laipsniais šalčiau nei šių laikų birželio vidurkis). Birželis buvo toks šaltas, kad šių laikų žmonėms tai primintų labai šaltą gegužę ar net balandį. Negana to, tų pačių metų kalendorinė vasara irgi buvo išskirtinė. Ji pasitaikė tokia trumpa ir rekordiškai šalta, kad 1928-uosius galima įvardinti kaip metus be vasaros. Jūs to tikrai nenorėtumėte patirti šiais laikais.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Greičiausiai, užfiksuota Pakuonio parapijoje (Prienų r.) kur tarnavo kunigas Vincas Birbilas

Jei turite savo senelių ar prosenelių nuotraukų su įamžintu birželio sniegu, tuomet būtinai pasidalinkite tokiais įdomiais kadrais“, – rašoma įraše.

Šių metų birželio 2-osios orai

Dalyje Lietuvos sekmadienio popietę siaučia galingos liūtys, kai kur kruša, griaudėja perkūnija.

Žmonės socialiniuose tinkluose dalijasi, kad lietus užeina staiga ir lyja labai stipriai.

Liūtys siaučia daugelyje šalies regionų, iš gyventojų užfiksuotų nuotraukų atrodo, kad maišosi žemė su dangumi.

Kaip nurodoma Meteo.lt pateiktame žemėlapyje, žaibai siaučia visoje Lietuvoje, tačiau daugiausiai žaibų užfiksuota šiaurinėje šalies dalyje.

Orų prognozė

Orai artimiausiomis dienomis išliks šilti, tačiau lietingi, sako sinoptikai. Galima kruša.

Sekmadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 22–27 laipsniai.

Pirmadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, dieną kai kur smarkūs. Naktį vietomis, dieną daug kur griaudės perkūnija. Naktį vietomis rūkas. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s, dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.

Antradienio naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas daugiausia vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.