Broliai žudikai Bareikos teisme aiškino savo motyvus: esą tėvas buvo nepaprastai žiaurus

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Broliai Domas ir Donatas Bareikos trečiadienio rytą atvesti išklausyti nuosprendžio už itin sunkų nusikaltimą: savo tėvo nužudymą. Vaikinai tėvą daužė kastuvu ir kirviu, kūną įmetė į autobusiuką, naktį nuvežė į atokią aikštelę Užutrakyje ir padegė su visu autobusiuku.

Kuo baigėsi ši šiurpi istorija jau mažai ką ir domino – teismo salė buvo beveik tuščia, be poros artimųjų salėje tik keli žurnalistai. Teismas abu brolius nusprendė į kalėjimą siųsti 10 metų – jauniems kaltinamiesiems bausmė griežta ir, galima sakyti, tuo pačiu labai švelni: už artimo giminaičio nužudymą numatytos ir dvigubai griežtesnės bausmės ar net laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

„Iš tikrųjų, mes ir baigiamojoje kalboje akcentavome tą momentą, kad byloje nėra duomenų, kurie kategoriškai atskleistų mirties priežastį, tai yra, ar sudegė, ar vis dėlto nuo smūgių. Ir per gerbiamos teisėjos pranešimą aš neišgirdau to atsakymo, kodėl jie pasivadovavo, kad mirė nuo smūgių, net jei ekspertai to negalėjo pasakyti“, – teigė Donato Bareikos advokatas Linas Žalnieriūnas.

REKLAMA

REKLAMA

Nuosprendis tėvo žudikams (24 nuotr.) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) +20 Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko) Tėvo žudikams broliams paskelbtas nuosprendis (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nuosprendis tėvo žudikams

Vienas brolis kaltės nepripažino

Pernai kovo pradžioje nuošalioje tamsioje aikštelėje šalia gatvės, vedančios į Užutrakio dvarą, užsiliepsnojo krovininis autobusiukas. Gaisrą gesindami ugniagesiai viduje aptiko vyro kūną. Iš karto įtarta, kad tai – ne nelaimingas atsitikimas. Vyro galvoje aptiktos kirstinės žaizdos.

REKLAMA

Policija išsiaiškino, kad nužudytasis – 49 metų Tomas Bareika – Trakuose veikiančios kavinės „Karališkas sodas“ vienas savininkų. Įtariamieji jo sūnūs sulaikyti ne iš karto – maždaug po dviejų savaičių. Domas Bareika kaltinimus dėl nužudymo pripažino, o štai Donatas – neigė, tikino nenorėjęs nužudyti tėvo, tik jį sumušti.

„Mano ginamasis nužudymo nepripažino, kadangi viso teisminio nagrinėjimo metu ir baigiamosiose kalbose nurodė, kad nesudavė jokių stiprių mirtinų smūgių, nuo kurių būtų galimai miręs nukentėjusysis. Kaip ir sakiau, to padegimo metu, jie suprato, kad asmuo galimai yra miręs, tačiau ekspertai negalėjo pasakyti, ar tuo metu jis buvo gyvas, ar negyvas. Ir mano, kaip gynėjo manymu, čia yra pagrindinis bylos momentas“, – sako L. Žalnieriūnas.

REKLAMA

REKLAMA

Tikina, kad ir tėvas prieš brolius smurtavo

Kriminalistai išsiaiškino, kad Trakuose, kieme prie namo Karaimų gatvėje, per konfliktą vaikinai sudavė ne mažiau šešių smūgių kastuvu ir kirviu tėvui. Tėvo kūną broliai įkėlė į autobusiuką ir nuvežė į Užutrakį sudeginti. Sūnūs ir tėvas konfliktavo dėl turto, taip pat dėl tėvo elgesio.

Šis esą pats nuolat smurtavo prieš savo vaikus, tėvas abu sūnus engė, siekė išvaryti iš namų. Per paskutinį žodį teisme abu jaunuoliai prašė pasigailėjimo, sakė norintys kuo greičiau grįžti į laisvę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Įsiskaitysim į tai, ką teismas nusprendė, ir svarstysim skundo galimybę, nes, mano manymu, bent jau mano ginamojo atžvilgiu tikrai galėjo būti inkriminuojama kaip neatsargi veika, neatsargus gyvybės atėmimas“, – teigia L. Žalnieriūnas.

Abu įtariamieji – dabar jau 19 m. Domas ir 21 m. Donatas – nuo pat sulaikymo laikomi suimti. Nusikaltimo padarymo metu sportininkui baidarių-kanojų čempionatų nugalėtojui Domui buvo tik ką suėję 18 metų. Abu įtariamieji labai jauni ir todėl jiems bausmės skirtos tik tokios, kokios galėtų būti griežčiausios nepilnamečiams asmenims.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.