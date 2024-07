Brangstantys darželiai varo tėvus į neviltį: „Košmaras, ką siūlote, emigruoti?“

Tėvai skundžiasi, kad vaikus auginti jau ir dabar brangu, tad žinia dar ir apie darželių mokesčių didėjimą juos liūdina.

Įsibėgėjant vasarai Panevėžio darželyje „Žvaigždutė“ vaikų kasdien vis mažiau. Tėvai su vaikais ima atostogauti. Tačiau sugrįžus rudenį, tėvų lauks nemaloni staigmena. Už vaikų ugdymą teks mokėti brangiau.

„Palyginti su kainomis, kurias išleidžiame, surenkame tikrai nedaug, turime suktis, galvoti, ką pasidengti iš Gyventojų pajamų mokesčio, papildomai ieškoti projektų“, – paaiškino darželio „Žvaigždutė“ direktorė Jurgita Ablėnė. Direktorė reikalauja, kad savivaldybė padidintų ne tik ugdymo, bet ir maitinimo mokestį.

REKLAMA

REKLAMA

„Maistas irgi brangsta, norisi kokybiškai, ekologiškai maitinti, kainos kils, mokestis irgi turėtų kilti“, – dėstė J. Ablėnė.

REKLAMA

Brangs ir maistas, ir ugdymas

Darželių vadovams reikalaujant kelti paslaugų kainas, savivaldybės taryba nusprendė trečdaliu padidinti ugdymo mokestį. Tad nuo rugsėjo Panevėžyje už darželinuko ugdymą tėvams per mėnesį teks mokėti 3,5 euro brangiau – iš viso 15 eurų.

„Nuo seniau patvirtinto įkainio per 1 metus kainos ugdymo reikmėms pabrango beveik 8 proc., o dar kitais metais beveik 6 proc. pasiskaičiavom, kiek didėja įmoka, ir gauname beveik 15 eurų“, – paaiškino savivaldybės atstovė Silvija Sėrikovienė.

REKLAMA

REKLAMA

O štai didžiąją dalį tėvų išlaidų darželyje sudarančio maitinimo įkainio savivaldybė dar neplanuoja didinti. Tad Panevėžyje savivaldybės darželyje tėvams už vaiką nuo rudens teks mokėti iki 90 eurų per mėnesį. Vilniečiai apie tokį brangimą 5 eurais gali tik pasvajoti.

Sostinėje savivaldybė planuoja trigubai didesnį brangimą. Sužinoję, kad rudenį už darželius teks mokėti dar brangiau nei iki šiol, daugelis mūsų kalbintų tėvų neslėpė apmaudo ir reikalauja, kad bent paslaugos gerėtų:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Košmaras, ką siūlote, emigruoti?“

„Vien parengimas darželiui, mokyklai kainuoja, jau nekalbant apie sveikatos situaciją.“

„Maistas pabrangęs, o meniu, kurį valstybiniame darželyje matome, galėtų būti kokybiškesnis.“

„15 eurų dar nebaisu, privatūs darželiai po 300–500 eurų kainuoja, ir mokėjau pirmais metais.“

„Geriau kai pinga, bet, kai reikia primokėti, kad vaikui būtų geriau, tai ok.“

Kils ir būrelių kaina

Sostinės administracija užsimojo beveik trečdaliu pabranginti darželinukų maitinimą savivaldybės darželiuose. Dabar už vaiko maitinimą tėvai turi mokėti iki 2,90 eurų už kiekvieną dieną. Administracija siūlo kainą padidinti iki 3,60 eurų.

REKLAMA

„Tarkime, šaldytų daržovių kaina padidėjo 10 proc. Galime padidinti kainas tiekėjams, bet nedidinti maitinimo mokesčio. Leisti vaikus maitinti kruopom ir dešrelėm“, – siūlė Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė.

Sostinės valdantieji planuoja didinti ugdymo mokestį darželiuose iki 26 eurų per mėnesį. Negana to, už ugdymą teks mokėti visą šią sumą, net jei ir daugumą dienų vaikas prasirgs ir darželyje nepasirodys. Tad, sudėjus ugdymo ir maitinimo mokesčius, per mėnesį Vilniuje susidarys apie 100 eurų suma.

REKLAMA

„20 proc. kyla, be to, kas svarbu, jei vaikas serga ar negali atvykti, šis mokestis negalės būti sumažintas, bus fiksuotas, nepriklausomai nuo aplinkybių. Savivaldybė mato taip, kad tuos pinigėlius reikia paimti bet kokiu atveju“, – kalbėjo tarybos narys, socialdemokratas Povilas Pinelis.

„Turint 1,4 mlrd. eurų biudžetą kalbėti apie papildomą vaikų ugdymo ir auklėjimo naštą tėvams – klaidingas kelias. Matome, kad savivaldybė taško pinigus vienkartiniams projektams. Geriau čia reikėtų taupyti, bet ne didinti finansinę naštą tėvams, ir taip nėra paprasta – auginti vaikus. Žinau iš savo patirties“, – dėstė tarybos narys Artūras Zuokas.

Opozicijos atstovai perspėja ne tik darželinukų tėvus rudenį ruoštis didesniems mokesčiams. Jie prognozuoja, kad mieste iki 5 eurų per mėnesį brangs ir neformalaus ugdymo būreliai savivaldybės įstaigose.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.