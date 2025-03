Brangstant autobusų ir troleibusų bilietams žmonės siūlo kitą išeitį: „Tegu Senamiestį apmokestina ir ima po 30 eurų“

Tiesa, valdantieji teigia padarę kompromisą – panaikino pusvalandžio bilietą, o kai kurių bilietų kainas pakėlė mažiau negu planavo. Tačiau kai kuriems miestiečiams kelionės vis tiek brangs dvigubai ar net trigubai.

Ir trečią kartą prie Vilniaus savivaldybės susirinkę miestiečiai nepasiekė sostinės valdančiųjų ausų. Tarybos dauguma galutinai pritarė, kad nuo liepos didės viešojo transporto bilietų kainos.

Tiesa, praėjusią savaitę įmonė „Susisiekimo paslaugos“ esą atsižvelgė į vilniečių pasipiktinimą ir sumažino siūlomas kai kurių bilietų kainas. Pavyzdžiui, 50 centų mažiau nei planuota kainuos valandos bilietas. Tik reikalas tas, kad bus visiškai naikinamas pusvalandžio bilietas, kuris dabar kainuoja 65 centus.

„Yra panaikinamas 30 minučių bilietas ir už kelias stoteles pavažiavimo mokėti turėsi ne 60 centų, o 1,25 euro. Tai yra dvigubai daugiau“, – komentuoja Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė.

„Populiariausias bilietas Vilniaus mieste yra 30 minučių ir jį iš dešimt žmonių devyni perka ir jis branginamas beveik šimtu procentų“, – teigia Vilniaus tarybos opozicijos atstovas Vydūnas Sadauskas.

„Už valandą – man nereik tos valandos. Aš per valandą visą Vilnių apvažiuosiu“, – sako proteste dalyvavusi moteris.

Tiesa, kai kur „Susisiekimo paslaugos“ iš tiesų sumažino savo apetitą. Mėnesinis bilietas nuo liepos kainuos ne 45 eurus, kaip siūlyta sausį, o 38 eurus – tačiau augimas vis tiek siekia trečdalį.

Panašiai ir su metiniu bilietu: sausį siūlyta, kad jis kainuotų 480 eurų, dabar jis kainuos 405 eurus. Vis tik tai yra net trečdaliu didesnė kaina už dabartinę.

Beje, sostinės valdantieji tyliai dovanoja siurprizą 80 metų ir vyresniems keleiviams: dabar jiems nė trijų eurų nekainuojantis metinis bilietas nuo liepos brangs trigubai.

„Pasiturintis tikrai neis į autobusą ar troleibusą važiuoti. Jie turi transportą. Tai tegu Senamiestį apmokestina ir ima po 30 eurų iš kiekvieno to pono ir nereiks kelti viešojo transporto bilietų“, – siūlo protesto dalyvė.

Opozicija: bilietų kainos ir toliau kils

Sostinės savivaldybė aiškina: kompromisas jau pasiektas.

„Mes norime pabrėžti, kad toks dalykas kaip nemokamas viešasis transportas neegzistuoja. Tas subalansuotas sprendimas, kuomet augimas net nepadengia 12 metų infliacijos, yra tikrai sąžiningas ir padės surinkti papildomai 15 milijonų eurų per metus“, – teigia Vilniaus administracijos direktorius Adomas Bužinskas.

„Kas labiausiai nuvilia, kad nedrįsta ateiti į akis pasižiūrėti žmonėms ir paaiškinti – tai kokie yra planai ir kokie yra tikslai“, – teigia I. Budraitė.

„Aš turiu kitų daug laiškų ir skambučių žmonių, kurie naudojasi viešuoju transportu ir kurie palaiko šitą miesto liniją investuoti į naujus transporto mazgus, naujus maršrutus, priemonių atnaujinimą“, – tikina meras Valdas Benkunskas.

Opozicijos atstovai įspėja, kad savivaldybės užmojai tik įsibėgėja, tad bilietų kainos artimoje ateityje vėl kils. Taigi ir Vilniaus gatvės bus nepravažiuojamos.

„Netgi „Judu“ projektuoja, kad per ateinančius penkerius metus trigubės išlaidos. Jeigu dabar meras komunikuoja, kad mes didinam kainas vien dėl to, kad yra neteisybė, jog per dešimt metų nedidinom, tai aš prognozuoju, kad per ateinančius penkerius metus mes dar didinsim“, – komentuoja Vilniaus savivaldybės narys Aleksandras Nemunaitis.

Po liepos, kai įsigalios padidintos bilietų kainos, žmonės galės naudotis ir anksčiau įsigytais pigesniais bilietais, bet savivaldybė ragina būti atidiems: pigesni bilietai galios neilgai.

