„BMW“ ir autobuso vairuotojų akistata Kauno centre: pasipylė necenzūrinė leksika

„Nežinau, kaip paaiškinti, kas čia buvo. Žodžiu, sustojo prie perėjos abu ir davai pradėjo mainytis visokiais žodžiais… Kaip baigėsi autobuso vairuotojo žodynėlis, tada spjaudyti sugalvojo ant „BMW“. Ko pasekoje, išlipo iš „BMW“ vairuotojas, nuėjo prie autobuso, kuris stovėjo stotelėje, kažką pasakė ir dėjo fugą atgal į mašiną, o iš paskos jo pasileido autobuso vairuotojas su didžiuliu rėmu. Daugiau viskas matosi video“, – „Kas vyksta Kaune“ grupėje rašė vaizdo įrašo autorius.

Netrukus po vaizdo įrašu pasipylė komentarai, kad viešojo transporto vairuotojai esą nejaučia ribų.

„Na, tiesa pasakius, tai patys autobusų ir troleibusų vairuotojai per daug sau leidžia… Jie galvoja, kad jie visada viską gali ir visada jiems visur pirmenybė. Daug kartų mačiau, kaip jie per perėjas daro lenkimą, kai mašinos sustoja praleisti žmogų, per raudoną šviesoforo signalą dažnai pravažiuoja… Suprantu, kad jie skuba ir pan. Bet Kelių eismo taisyklės visiems galioja, jie nėra išimtis“, – rašė kaunietė.

Kiti internautai spėliojo, kad „BMW“ vairuotojas galimai važiavo viešajam transportui skirta A juosta ir savo manevrais sukėlė avarinę situaciją, dėl to galėjo kilti konfliktas.

Vaizdo įraše – tik dalis konflikto

Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo „Kauno autobusų“ Viešųjų ryšių specialistė Greta Makūnaitė, socialiniuose tinkluose patalpintas vaizdo įrašas – tik dalis įvykusio incidento.

„Peržiūrėjus vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti autobuso vaizdo stebėjimo kameromis, matyti, kad lengvosios transporto priemonės vairuotojas atlikęs staigų manevrą ir išvažiavęs į A juostą sukėlė avaringą situaciją. Siekiant išvengti susidūrimo, autobuso vairuotojas buvo priverstas staigiai sustabdyti transporto priemonę.

Abejoms transporto priemonėms greta sustojus prie raudono šviesoforo, autobuso vairuotojas bandė perspėti lengvojo automobilio vairuotoją, kad toks rizikingas manevras nėra tinkamas ir tai kelia pavojų ne tik kitiems eismo dalyviams, bet ir keleiviams. Lengvojo automobilio vairuotojas su šia pastaba nesutiko ir sustojęs prie artimiausios stotelės, pradėjo autobuso vairuotoją filmuoti“, – įvykio versiją pateikė G. Makūnaitė.

Autobuso vairuotoją iškvietė pokalbiui

Anot jos, toks provokuojantis lengvojo automobilio vairuotojo elgesys labai papiktino autobuso vairuotoją.

„Apimtas emocijų, jis išlipo iš autobuso paklausti, kodėl lengvojo automobilio vairuotojas jį filmuoja. Autobuso vairuotojui pradėjus eiti link jo, lengvojo automobilio vairuotojas pradėjo bėgti ir nedelsiant sėdo į savo transporto priemonę. Atsiprašome visuomenės dėl vairuotojo emocionalaus ir impulsyvaus elgesio, netinkamos leksikos“, – komentavo G. Makūnaitė.

Ji atkreipė dėmesį, kad vaizdo įraše užfiksuotą autobuso vairuotoją „Kauno autobusai“ iškvietė pokalbiui.

„Patikiname, kad pokalbis su vairuotoju dėl tokių situacijų sprendimo ir tinkamo emocijų valdymo įvyko. Dėsime pastangas, kad tokie incidentai nepasikartotų ateityje. Visų eismo dalyvių prašome supratingumo – viešasis transportas veža kelias dešimtis keleivių, todėl bet koks neatsakingas eismo dalyvių manevras gali sukelti pavojų jų sveikatai.“