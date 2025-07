„Blue/Yellow“ pradėjo „Dronatoną“ – renka 1 mln. eurų Ukrainai būtiniems dronams

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Aklina nakties tamsa ir tolumoje skrendančio rusiško „Shahed“ garsas. Į tamsų dangų besitaikantys Ukrainos kariai kiekvieną naktį bando medžioti mirtį nešančius rusiškus bepiločius.

„Kartais skrenda ištisi spiečiai. Bet mes dengiame daugybę pozicijų, žmonės dirba. Numušame ne visus, bet kiek tik įmanoma, kad „Shahed“ nepasiektų taikinių, į kuriuos paleisti. Todėl mes čia ir esame, kad juos numuštume“, – pasakojo Ukrainos karys „Čigonas“.

Ką reiškia dronų spiečius, iliustruoja apačioje esantis paveikslėlis. Geltonos linijos rodo praėjusios savaitės „Shahed“ ataką prieš Lucko miestą, esantį greta Lenkijos. Šimtai bepiločių, kartu su mažesniu kiekiu raketų, atakavo toli nuo fronto esančius ukrainiečius. O kaip žinia – rusai taikosi ir į civilius gyventojus.

„Dirbame kasdien, kartais veiksmo būna daugiau, 5-6 kartus per dieną. Anksčiau rusai „Shahedus“ leisdavo kartą per dieną, o dabar jie juos leidžia 4-5 kartus per dieną. Rusai paleido „Shahedus“ dabar, bet po valandos gali būti kiti. Ir tai gali tęstis“, – sakė Ukrainos karys „Romeo“.

Dronus naudoja įvairiems tikslams

Dronai pakeitė karą Ukrainoje. Jie naudojami įvairių tipų ir įvairiems tikslams – tiek žvalgybai, tiek ir puolamosioms operacijoms. Visą civilizuotų žmonių pasaulį ne taip seniai sužavėjo ukrainiečių operacija „Voratinklis“, kai Rusijos gilumoje iš sunkvežimių pakilę dronai su sprogstamaisiais užtaisais atakavo rusų strateginius bombonešius.

Ukrainiečiai bepiločiais medžioja ne tik bombonešius, ar kitas brangias Kremliaus sistemas, bet ir po vieną gaudo į jų žemę įžengusius okupantus.

„Dronas yra pats reikalingiausias dabar daiktas. Jeigu mes per dieną sulaukiame apie šimto prašymų, tai 80 iš jų būna dronai“, – teigė „Blue/Yellow“ direktorė Laura Paukštė.

Girdėdama tiek ukrainiečių prašymų, organizacija „Blue/Yellow“ pradeda naują akciją – „Dronatoną“ – kad Ukrainos gynėjams būtų nupirkta dar daugiau taip reikalingų dronų.

„Sakom, kad laimi ištvermingiausi. „Dronatone“, kaip maratone, reikia labai daug ištvermės. Mūsų tikslas yra surinkti 1 milijoną eurų dronams ir mes, kaip ir visada, įsipareigojame kiekvieną eurą atiduoti Ukrainai“, – sakė L. Paukštė.

Per 10 metų paaukojo 100 milijonų eurų

Visas pasaulis mato, ką ukrainiečiai sugeba su dronais – atlieka žvalgybą, naikina rusų pėstininkus ir dešimtis milijonų kainuojančią techniką, o pastaruoju metu su dronais net numušinėja ir skriejančius „Shahed“.

Aukoti galima skambinant telefonu. Numeris 1482 – auka 5 eurai, o numeris 1499 – 10 eurų. Remiant besiginančius ukrainiečius, kiekvieno lietuvio indėlis yra svarbus.

Daugiau nei 100 milijonų eurų, paaukotų ukrainiečiams per „Blue/Yellow“ – neįtikėtinas lietuvos žmonių susitelkimo pavyzdys. To nėra jokiose aplinkinėse valstybėse.

„Kokie dėkingi ukrainiečiai yra mums. Jie dažnai sako, jūs tokia šalis, mažesnė negu mūsų bet kuris didmiestis, ir jūs taip nuosekliai, šitiek metų ir šitokiomis sumomis mus remiate. Žinote, mes surinktų lėšų pagalba duodame įrankius tiems žmonėms išlikti gyviems. Tai jūs įsivaizduokite, kokį dėkingumą jie jaučia. Ir su ašarom dėkoja, ir video siunčia“, – tikino organizacijos direktorė.

Parama nuo okupantų besiginantiems ukrainiečiams tai ne tik pagalba jiems – tai ir priešo neprileidimas prie mūsų pačių vartų.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.

