Bilotaitė: būtina telkti maksimalias pajėgas nelegalios migracijos suvaldymui

„Būtina telktis maksimalias pajėgas, suprantama, kad migrantams kelia nepasitenkinimą apribotas judėjimas, dėl to kilo vakarykščiai neramumai. Mes visi puikiai žinome, kad jų galutinis tikslas nėra Lietuva. Tačiau Lietuva atsakingai žiūri į šią situaciją ir būdama Europos Sąjungos nare neketina leisti, kad atsirastų nelegalios migracijos kelias per mūsų šalį. Dabar aktyviai bendradarbiaujame su tarptautinėmis institucijomis, pati asmeniškai nuolat palaikau ryšį su kitų šalių vidaus reikalų ministrais, kad visi kartu rastume geriausią sprendimą“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Taip pat ketinama pasinaudoti tarptautine patirtimi, valdant migrantų stovyklas. Vidaus reikalų ministerija glaudžiai bendradarbiauja su Europos prieglobsčio paramos biuru. Deja, bet augant migrantų srautams įtampų nebus išvengta. „Stebime subkultūrų grupavimąsi, tam tikrų grupių ir savotiškos hierarchijos susidarymą tarp migrantų. Mūsų pareigūnai yra nuolatinėje parengtyje ir užtikrina situacijos kontrolę, nepaisant sudėtingų sąlygų. Matome, kad neteisėti migrantai tikėjosi lengvos kelionės link savo tikslo, tačiau mes vykdydami procedūras sutrikdėme jų planus“, – teigia Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas gen. Rustamas Liubajevas.

Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 507 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra daugiau kaip šešis kartus didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius. Pernai sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104. Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausiai yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 328. Taip pat sulaikyti 46 Irano, 42 Sirijos, 39 Baltarusijos, 17 Rusijos, 11 Turkijos, 10 Šri Lankos, 6 Tadžikistano, 3 Afganistano, po 2 Jemeno ir Egipto bei 1 Somalio piliečiai ar jais prisistatę asmenys. Pastaruoju metu daugiau nei šešis kartus išaugus neteisėtų migrantų srautams VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be to, pasieniečiams į pagalbą atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Lietuvos policijos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų.