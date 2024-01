Bernvakaris Kaune pakrypo netikėta linkme: prireikė medikų ir policijos

Būtent tada esą dėl merginos kilo konfliktas, kurio epicentre atsidūrė nukentėjusysis iš bernvakario kompanijos T. V. ir kaunietis Remigijus M., kuriam pasirodė, kad tas vaikinas apkabino jo draugę.

Bylos duomenimis, konfliktas įvyko 2022 m. birželio 19 d. apie 3.40 val. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, elgdamasis įžūliai ir piktybiškai, Remigijus M. be jokios priežasties tyčia vieną kartą smogė kumščiu į galvą nukentėjusiajam T. V.

Dėl ko nukentėjusysis griuvo, trenkdamasis galva į šokių aikštelės laiptus. Dėl ko T. V. buvo sutrikdyta klausa, kurios vaikinas nėra visiškai atgavęs iki šiol. Taip dėl chuliganiškų paskatų buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata.

Neprisimena aplinkybių

Kaltinamasis paaiškino, jog kaltę dėl sužalojimo pripažįsta visiškai. Buvo su drauge naktiniame klube. Atėjus į klubą, pasitiko vadybininkas, nuvedė prie staliuko, kur užsisakinėjo kokteilius ir sėdėjo.

Vyras teigė, kad neprisimena, kiek išgėrė kokteilių, neprisimena ir to, jog būtų sudavęs T. V., atsimena tik tam tikrus momentus. Tikino, kad viską pamena kaip per rūką, žino, kad kažkas įvyko dėl to, kad gal jo draugę kitas vyras apkabino, pagrabaliojo.

Žino, kad kiti asmenys tvirtina priešingai, bet jam įstrigę, jog nukentėjusysis apkabino jo draugę. Sužinojo iš aplinkinių, kad kažkas naktiniame klube buvo, o paskui ir pats prisiminė, kad kažką padarė.

Dar prisiminė, kad atvažiavo policija. Užstrigę tik tai, kad pabudino policija ir kažkas įvyko su pareigūnais.

Per apklausą kaltinamasis teigė, kad mano, jog jam pasivaideno draugės apkabinimas dėl to, jog nustojo vartoti jam skirtus vaistus. Tą dieną jautėsi gerai, pagerėjimas buvo apie dvi savaites.

2014 m. kreipėsi pas gydytoją, nes jautė, kad jam kažkas darosi, jog tampa ne toks, koks buvo. Buvo išrašyti vaistai, jų vartojimą nutraukė be gydytojos žinios.

Tą dieną buvo nusiteikęs geranoriškai, nenorėjo sutrikdyti naktinio klubo veiklos. Tačiau situacija staiga tapo nebekontroliuojama.

Vyras pabrėžė, kad žalą nukentėjusiajam atlygino, turėjo 25 tūkst. eurų savo santaupų ir 30 tūkst. eurų pasiskolino.

Net nesuvokė, kas nutiko

Nukentėjusysis teisiamojo posėdžio metu nurodė, jog kaltinamojo iki įvykio nepažinojo. Su dešimčia draugų šventė bernvakarį naktiniame klube. Dalis draugų jau buvo išėję, jie liko šešiese. Ruošiantis išeiti iš klubo, jis liko laukti draugų prie baro.

Jis stovėjo šalia baro, kur yra kolona šalia laiptukų ir laukė kol grįš draugai. Toliau atsimena tik tai, kaip jį atgaivino ir išnešė kažkur į lauką, atvažiavo greitoji pagalba.

Nebuvo jokio konflikto, nei pokalbio. Netoliese buvo jam nepažįstamų žmonių. Vėliau bičiuliai sakė, kad buvo suduotas smūgis į galvą, krito, galva trenkėsi į laiptus ir prarado sąmonę.

Nepamena, kad būtų sukėlęs konfliktą, ar atlikęs veiksmus, kurie galėtų iššaukti smurtą prieš jį. Tikriausiai tiesiog pasimaišė arba jį su kažkuo sumaišė. Tą dieną alkoholį vartojo.

Patyrė žalą, t. y. nemažai pinigų išleido visokioms konsultacijoms, reabilitacijomis, gydymams, važinėjimui, bet žala atlyginta, jokių turtinių pretenzijų kaltinamajam nereiškia.

Po įvykio su kaltinamuoju bendravo, jis keletą kartų skambino, klausė kaip sekasi, atsiprašė, siūlė atvažiuoti į ligoninę, sumokėti kažkiek pinigų.

Iš pradžių galvojo, kad nieko rimta jam neatsitiko, bet vėliau išsiaiškino, kad tai rimta – klausa neatsistatė, operaciją medikai atsisakė daryti, kadangi rizika nepateisina galimo rezultato.

Skambindamas dėl įvykio ir siūlydamas atlyginti žalą, kaltinamasis minėjo, kad kažkas jam ,,susišvietė“, ,,susivaideno“.

Nukentėjusysis pripažino, kad iki šiol yra išlikusios pasekmės, t. y. kaire ausimi prastai girdi, ji visą laiką užgulusi.

Paskyrė solidžią baudą

Teismas nusprendė Remigijų M. pripažinti kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir nuteisti jį 25 tūkst. eurų bauda.

Atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis prisipažino jau sumokėjęs 55 tūkst. eurų, galima teigti, jog išpuolis naktiniame klube jam kainuos mažiausiai 80 tūkst. eurų.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.