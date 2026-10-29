Baltijos šalių oro gynybos misiją papildys Belgijos kariai ir šeši F-16 naikintuvai

Anot jos, šiuo metu regiono oro erdvę ginantį Italijos karinių oro pajėgų vienetą papildys maždaug šimtas Belgijos karių su šešiais naikintuvais F-16 „Fighting Falcon“.
Baltijos šalių oro gynybos misiją stiprina Belgijos karinės oro pajėgos
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose ketvirtadienį vyks atvykstančių pajėgų pasitikimo ceremonija. Joje dalyvaus Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis, Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuelis de Maigretas, Šiaulių miesto vicemeras Justinas Švėgžda.
Liepos mėnesį NATO viršūnių susitikime Ankaroje sutarta NATO oro policiją Europoje pertvarkyti į oro gynybos misiją. Buvo išplėsti NATO karinės vadovybės įgaliojimai, siekiant greičiau ir griežčiau reaguoti į platesnį oro grėsmių spektrą – nuo pilotuojamų orlaivių ir dronų iki sparnuotųjų bei balistinių raketų.
Pasak KAM, šis sprendimas taip pat leidžia NATO karinei vadovybei lanksčiau sutelkti oro gynybos pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia.
Liepos pabaigoje pirmąją NATO oro gynybos misijos rotaciją Lietuvoje pradėjo Italijos oro gynybos kontingentas su keturiais naikintuvais „Eurofighter Typhoon“ (EF-2000).
„NATO oro gynybos misija yra svarbi Aljanso kolektyvinės gynybos dalis, užtikrinanti nuoseklų sąjungininkų pajėgumų telkimą ir pasirengimą reaguoti į oro grėsmes Baltijos regione. Misijoje dalyvaujančių valstybių indėlis atspindi ilgalaikį NATO įsipareigojimą Baltijos šalių saugumui ir rytinio flango gynybai“, – teigiama pranešime.
NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
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