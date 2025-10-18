Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniaus rajone: susidūrus 2 automobiliams abu atsidūrė griovyje

2025-10-18 13:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 13:11

Šeštadienį Vilniaus rajone, Nemenčines plente, įvyko avarija – susidūrus dviem automobiliams abu jie išlėkė iš kelio ir atsidūrė griovyje. 

Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
11

Šeštadienį Vilniaus rajone, Nemenčines plente, įvyko avarija – susidūrus dviem automobiliams abu jie išlėkė iš kelio ir atsidūrė griovyje. 

5

Portalo tv3.lt duomenimis, avarija įvyko Vilniaus rajone, maždaug kilometras už Miškonių, važiuojant į Nemenčinės pusę. Gautas pranešimas, kad važiuodavo nuo Vilniaus susidūrė 2 automobiliai – „Toyota“ ir „Mercedes“ – abu nulėkė į griovį.

Pirminiais duomenimis, avarijoje nukentėjo 3 žmonės. Nors iš pradžių buvo pranešta, kad vienam vairuotojui ir keleiviui reikia medikų, vėliau buvo iškviesta dar viena greitoji ir, pirminiais duomenimis, išvežtas dar vienas vairuotojas.

Kaip įvyko į avariją, kol kas nelabai aišku. Automobiliai važiavo dviem eismo juostom į Nemenčinės pusę ir už Miškonių esą vienas automobilis įvažiavo ar į vandens balą, ar upelį. Vieną automobilį sumėčius šis trenkėsi į kitą šalia važiavusią mašiną. Po smūgio abu automobiliai nulėkė į griovį.

Pirminiais duomenimis, sužalojimai nėra labai sunkūs, tačiau mašinos sudaužytos gana smarkiai.

Kelias šiuo metu nėra užblokuotas, tačiau pirmoje eismo juosta dirba policija, stovi automobiliai, taigi geriau būtų iš anksto mažinti greitį, kad neįvyktų daugiau nelaimių. Tiesa, į įvykio vietą dar atvažiuos techninė pagalba, reikės ištraukti automobilius, taigi eismas dar gali būti ir stabdomas eismas.

