Avarija Vilniaus rajone: susidūrus 2 automobiliams abu atsidūrė griovyje

Portalo tv3.lt duomenimis, avarija įvyko Vilniaus rajone, maždaug kilometras už Miškonių, važiuojant į Nemenčinės pusę. Gautas pranešimas, kad važiuodavo nuo Vilniaus susidūrė 2 automobiliai – „Toyota“ ir „Mercedes“ – abu nulėkė į griovį.
Pirminiais duomenimis, avarijoje nukentėjo 3 žmonės. Nors iš pradžių buvo pranešta, kad vienam vairuotojui ir keleiviui reikia medikų, vėliau buvo iškviesta dar viena greitoji ir, pirminiais duomenimis, išvežtas dar vienas vairuotojas.
Kaip įvyko į avariją, kol kas nelabai aišku. Automobiliai važiavo dviem eismo juostom į Nemenčinės pusę ir už Miškonių esą vienas automobilis įvažiavo ar į vandens balą, ar upelį. Vieną automobilį sumėčius šis trenkėsi į kitą šalia važiavusią mašiną. Po smūgio abu automobiliai nulėkė į griovį.
Pirminiais duomenimis, sužalojimai nėra labai sunkūs, tačiau mašinos sudaužytos gana smarkiai.
Kelias šiuo metu nėra užblokuotas, tačiau pirmoje eismo juosta dirba policija, stovi automobiliai, taigi geriau būtų iš anksto mažinti greitį, kad neįvyktų daugiau nelaimių. Tiesa, į įvykio vietą dar atvažiuos techninė pagalba, reikės ištraukti automobilius, taigi eismas dar gali būti ir stabdomas eismas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!