Avarija Jonavos rajone – partrenktas briedis

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 19.26 val. pranešta, kad Jonavos rajone, ties Šilų seniūnija, Aklojo Ežero kaime, susidūrė trys arba keturi automobiliai, yra nutrenktas briedis, vienas žmogus guli ant žemės.
Dėl sužeisto briedžio informuoti medžiotojai
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad buvo susidūrę keturi automobiliai, prispaustų žmonių nebuvo, visi vairuotojai ir keleiviai buvo išlipę, juos apžiūrėjo medikai.
Griovyje gulėjo patrenktas ir sužeistas briedis. Dėl sužeisto briedžio informuoti medžiotojai.
Atjungti automobilių „Opel Meriva“, „VW Passat“, VW 70“ ir „BMW X5“ akumuliatoriai.
Atvykę medžiotojai briedį nušovė.
10 metrų ilgio ruože nuo važiuojamosios kelio dalies sušluotos duženos ir plastikinės automobilių detalės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.