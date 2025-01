„Autobusai vaiduokliai“ kursuoja į Baltarusiją be paliovos, o į Lietuvos regionus negali nuvykti: gyventojai netveria pykčiu

Į tv3.lt naujienų portalą su anoniminiu laišku kreipėsi moteris, kuri norėjo pasiskųsti, jog iš Vilniaus autobusų stoties yra neužtektinai reisų į įvairius miestus, pavyzdžiui, į Marijampolę, Lazdijus ar Alytų.

„Kartas nuo karto atvažiuoju į sostinę savais reikalais, ir suprantu, kad daug daugiau žmonių važiuoja iš Vilniaus stoties, negu iš kitų miestų. Mano nepasitenkinimas kyla iš to, kad teko porą kartų susidurti su nemalonia situacija.

Atėjus pirkti bilieto atgal namo iš Vilniaus, nebebuvo bilietų, autobusas pilnutėlis. Tada sužinau, kad ir kitų laikų važiuoti tą dieną jau nebus.

Pasak jos, problema yra dar ir tame, kad savaitgaliais (ypatingai penktadienį), esant dideliam žmonių antplūdžiui, dažnai kada negalima nusipirkti bilieto, nes visi yra išpirkti internetu, o vėlesnių reisų, nei 18 val. nėra.

„Suprasčiau, jeigu būtų daugiau vėlesnių laikų važiuoti į kitą miestą, o dabar nežinai, ar išpirkta, ar ne. Aš, pavyzdžiui, neperku bilietų internetu, ar ne visada suspėju to padaryti ir tada kai labai reikia, atvykstu į stotį iš anksto, bet jie jau būna išpirkti.

Dar kitas atvejis – galėčiau važiuoti, iš bėdos, vėlesniu autobusu į Alytų, bet į vėlesnį, kuris penktadienį važiuoja apie 18-19 val., dėl kamščių, paprasčiausiai nespėjau.

Žodžiu, skamba kurioziškai, bet visko gi pasitaiko ir to vėlesnio autobuso tikrai ne tik man, bet ir kitiems žmonėms labai reiktų, ne man vienai. Su kuo pakalbu, yra su panašia problema susidūrę“, – papasakojo savo patirtį moteris.

Vilniaus autobusų stoties pastebėjimai dėl autobusų reisų

Vežimo bendrovės TOKS generalinis direktorius Arūnas Indrašius tv3.lt naujienų portalui komentavo apskritai, kada yra sulaukiama didelio žmonių kiekio Vilniaus autobusų stotyje ir konkrečiai kuriomis savaitės dienomis.

„Didžiausias keleivių antplūdis – per šventes ir savaitgalius. Iš Vilniaus daugiausia keleivių vyksta penktadieniais, kai daugelis skuba pasitikti savaitgalio ar švenčių. Grįžimas į Vilnių – sekmadieniais. Dėl didelio keleivių srauto rekomenduojame bilietus įsigyti iš anksto internetu, nes bilietų į artimiausius reisus gali nebelikti“, – dalinosi informacija TOKS generalinis direktorius.

Prašymų dėl dažnesnių reisų į mažesnius Lietuvos miestus yra sulaukiama

Pasak A. Indrašiaus, tiesa, kad tokių prašymų vežti dažniau įvairius Lietuvos miestus iš Vilniaus autobusų stoties yra buvęs ne vienas.

„Užklausų dėl papildomų maršrutų į Alytų, Marijampolę, Molėtus ar kitus didesnius miestus sulaukiame, tačiau pagrindinis tokių užklausų akcentas yra ne per mažas reisų skaičius, tačiau keleivių noras turėti jiems patogesnius vykimo laikus.

Autobusų eismas į Kauną per dieną vykdomas itin dažnai (kas 10-15 minučių), todėl užklausų dėl papildomų laikų neturime.

Vis daugiau keliautojų renkasi patogų ir greitą būdą įsigyti autobusų bilietus – internetu. Statistikos duomenys rodo, kad šiek tiek daugiau nei 40 % visų bilietų yra perkama elektroninėje parduotuvėje. Tai leidžia išvengti eilių autobusų stotyje ir pasirinkti patogiausią reisą vos keliais pelės spustelėjimais“, – teigė jis.

Į Baltarusiją reisuoja daugiau autobusų

Palyginimui, naujienų portalas tv3.lt dar praeitų metų rugpjūčio mėnesį rašė, kad į kelis Baltarusijos miestus autobusai iš Vilniaus važinėja itin dažnai – net iki 25 kartų per dieną. Tai yra daug daugiau reisų, negu į bet kokius kitus Lietuvos miestus.

Iš Vilniaus į Minską tuo metu buvo vykdomi 24, kai kuriomis dienomis 25 reisai per dieną. Autobusai važiuoja kas 30–60 minučių. Palyginimui iš Vilniaus į Klaipėdą per dieną išvyksta 18 tiesioginių autobusų. Į Gardiną autobusai iš Vilniaus kursuoja tris kartus per dieną, į Gomelį – 1–2, Mogiliovą – 1–2 kartus per dieną.

Pavyzdžiui, šiomis dienomis, pasižiūrėjus oficialų autobusų bilietų pirkimo puslapį ir patikrinus atsitiktinės savaitės dienos, pavyzdžiui, penktadienio, reisų skaičius į Baltarusiją beveik nepasikeitęs. Į Minską per dieną reisuoja 21 kartą, o į Gardiną 3 kartus.