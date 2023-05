Atodūsis „Barcelona“ stovykloje: Vesely bus pasirengęs finalo ketvertui

33 metų 213 cm ūgio čekas susižeidė nugarą Ispanijos čempionato rungtynėse ir buvo abejojama dėl jo žaidimo Eurolygos finalo ketverte.

Vis dėlto, krepšininkas jau dalyvavo ekipos treniruotėje ir bus pasirengęs pusfinaliui prieš Madrido „Real“ ekipą.

Finalo ketvertas startuos penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Šį sezoną Eurolygoje J.Vesely per vidutiniškai 20 minučių renka 9,6 taško, atkovoja 3,9 atšokusio kamuolio ir atlieka 1,5 rezultatyvaus perdavimo per susitikimą.

🇪🇸🚨Jan Vesely is in Barcelona’s practise before the F4. According our friends in @palauresist and him and Nikola Kalinic are set to be ready for Kaunas. #barcelona @FCBbasket #euroleague @EuroLeague #eurobasket #ligaendesa

