Atliekų tvarkytojai vardija, kokie radiniai ne juokais supykdė: „Čia yra atliekų nusikaltėliai“

Kasdien Vilniaus savivaldybėje, seniūnijose ir prekybos centruose išdalijama apie tris tūkstančius atliekų rūšiavimo kibirėlių su oranžiniais maišais.

Per mėnesį iš 280 tūkstančių maisto atliekų rūšiavimo šiukšliadėžių išdalyta 95 tūkstančiai – vadinasi, jų taip ir neatsiėmė du iš trijų namų ūkių.

„Pagal maišelių skaičių, pagal atliekų, kurios yra maišeliuose skaičių, galim daryti tokias prielaidas, kad 50 procentų žmonių kurie gavo maišelius jau pradėjo rūšiuoti“, – teigia VAATC direktorius Tomas Vaitkevičius.

Į komunalinių atliekų konteinerius sumestus oranžinius maisto atliekų maišelius vėliau išrenka atliekų rūšiuotojai. Mėnesio pradžioje ir pabaigoje ištyrus maišelių turinį paaiškėjo, kad 80 procentų jų žmonės surūšiavo tinkamai, o kas penktame maišelyje buvo to, ko neturėtų būti.

„Ir skardinėse maistas išmestas, ir pakuotėje plastikinėje, taip pat ir popieriaus, kuris laikytinas ir priskirtinas prie maisto atliekų, ir įdomių egzempliorių rasta, kaip batai maišelyje, kažkokio elektroninio įtaiso detalės“, – sako Vilniaus savivaldybės atstovė Eglė Bernotavičienė.

Atskleidė, kokie radiniai tvarkytojus supykdė

Kiti radiniai atliekų tvarkytojus ne juokais supykdė.

„Statybinės medžiagos, krumpliaračiai, geležiniai, metaliniai, nėra maisto atlieka, jisai drįsta tai daryti, čia ne klaida, čia aplinkosauginis nusikaltimas. Čia yra atliekų nusikaltėliai“, – teigia VAATC direktorius Tomas Vaitkevičius.

Vis dėlto atliekų tvarkytojai nesitiki, kad per mėnesį žmonės išmoks rūšiuoti maisto likučius, nes ir kitų atliekų neišmoko – plastiką, metalą ir popierių tinkamai rūšiuoja tik 6 žmonės iš 10-ties. Beje, kai kurie maisto atliekas rūšiuoja įtartinai uoliai.

„Būna žmonių, kurie sako, man reikia 5 maišelių per dieną, trijų maišelių per dieną, nedrįstu ginčytis, bet visą laiką sakau, ei, palaukit, kažkas virtuvėj pas jus yra blogai. Jeigu jums tikrai reikia 15 kilogramų maisto išmesti per dieną, tai kažkas yra blogai, arba jūs man meluojat“, – tvirtina VAATC direktorius Tomas Vaitkevičius.

Vasario vidury vienas prekybos tinklas pradės pardavinėti oranžinius maišelius. 25 kainuos apie eurą. Tačiau atliekų tvarkytojai sako, kad jų nebūtina pirkti – maišeliai savivaldybėje, seniūnijose ir dalijimo punktuose ir toliau bus dalijami nemokamai.

„Nuo kitos savaitės dalinsime didesnius kiekius maišelių, tie kurie visiškai nėra paėmę nei pirmojo, nei kibirėlio, galės pasiimti kibirėlį ir tris maišelių rulonėlius, o tie, kurie pasiėmė pirmą ir baigė, nori pasiimti į ateitį, galės pasiimti papildomai du“, – sako Vilniaus savivaldybės atstovė Eglė Bernotavičienė.

Skaičiuojama, kad per metus lietuvis vidutiniškai išmeta apie 80 kilogramų maisto atliekų.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.