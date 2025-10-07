Astravo AE „dūmai“ sukėlė gyventojų nerimą: Radiacinės saugos centras paaiškino situaciją

„Atkreipiame dėmesį, kad eksploatuojant atominę elektrinę technologinio proceso metu šiltas vanduo yra atvėsinamas ir išgarinamas aušinimo bokštuose. Iš jų ir kyla vandens garai, kuriuos Lietuvos gyventojai gali painioti su dūmais“, – pranešė RSC.
„Šis įprastas technologinis procesas atominės elektrinės saugai ir gyventojams bei aplinkai pavojaus nekelia“, – teigia centras.
Pasak RSC, ankstyvojo perspėjimo ir informavimo sistemos (RADIS) teikiami aplinkos dozės galios matavimo rezultatai yra nuolatos stebimi, todėl apie bet kokį gręsiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu aplinkoje, gyventojai būtų informuoti nedelsiant.
Radiacinio fono Lietuvoje stočių teikiamus duomenis nuolat stebi RSC specialistai, taip pat duomenų kitimą gali stebėti ir kiekvienas gyventojas RSC interneto svetainėje, pasirinkę aktyvią nuorodą „Radiacinis fonas Lietuvoje“.
Kaip rašė BNS, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teigimu, įvykus avarijai 50 kilometrų nuo Vilniaus esančioje Astravo elektrinėje radiacija paveiktų trečdalį Lietuvos gyventojų.
Lietuva nuolat kritikuoja Baltarusiją dėl to, kad Astravo AE pastatyta nesilaikant branduolinės saugos ir aplinkosauginių reikalavimų.
