Astrauskaitės šou teisme – ji išvyta iš salės: „Einu gerti vaistų“

Konfliktas tarp bylą nagrinėjančios teisėjos Zinos Vilnienės ir kaltinamosios kilo šiai teisėjai pranešus, kad A. G. Astrauskaitei skiriamas valstybės advokatas Mykolas Girdiušas. Tai išgirdusi kaltinamoji pareiškė, kad ginsis pati.

„Šiandien jūs visi labai pikti, jaučiuosi kaip kalėjime, nors nesu ten buvusi. Jūs skiriate nepažįstamą žmogų, jaučiuosi kaip gestapo prižiūrėtojos apšaukta, einu gerti vaistų“, – per posėdį sakė A. G. Astrauskaitė.

Liepė išeiti iš salės

Po apsižodžiavimo teisėja Z. Vilnienė kaltinamajai liepė išeiti iš salės.

Posėdžiui trečiadienį pirmininkauja teisėja Z. Vilnienė, iki tol posėdžiams pirmininkavo teisėjas Jeugenijušas Jaglinskis.

REKLAMA

REKLAMA

Teismas taip pat įspėjo kaltinamąjį Antaną Kandrotą ir dar kelis kaltinamuosius, kad už replikavimą per posėdį, teismo posėdžio tvarkos nesilaikymą jie taip pat gali būti pašalinti iš salės.

REKLAMA

Be to, paaiškėjo, kad du kaltinamieji riaušių prie Seimo byloje savavališkai išvyko į užsienį, nors jiems buvo skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Kaltinamieji Mindaugas Vasiliauskas ir Augustina Mieldažienė posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu.

A. Mieldažienė pripažino esanti Ispanijoje, moteris sakė įsidarbinusi ir išvykusi į komandiruotę.

„Ar gavote leidimą išvykti? Kas jums leido išvykti pažeidžiant kardomąją priemonę? Jums kardomoji priemonė gali būti keičiama į griežtesnę“, – sakė teisėjas Z. Vilnienė.

REKLAMA

REKLAMA

M. Vasiliauskas irgi pripažino išvykęs į užsienį, posėdyje nuotoliniu būdu jis dalyvavo iš Vokietijos, jis irgi buvo įspėtas, kad kardomoji priemonė jam gali būti pakeista į griežtesnę.

A. Mieldažienei ir M. Vasiliauskui dabar yra skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pagal galiojančią tvarką, jie turėjo kreiptis į teismą leidimo išvykti iš šalies.

Į posėdį trečiadienį neatvyko per 20 kaltinamųjų.

Teisėja Z. Vilnienė taip pat paskelbė, kad advokatui Valerijui Kirpičnikovui už neatvykimą į spalio 11-osios posėdį be pateisinamos priežasties skirta 300 eurų bauda. Tokio pat dydžio bauda skirta ir dar 11-ai kaltinamųjų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kaip skelbė BNS, neseniai Ispanijoje sulaikytas ieškomas kaltinamasis riaušių prie Seimo byloje Arnoldas Kriskis. Paiešką vykdę pareigūnai nustatė, kad vyras slapstosi Taragonos mieste.

Kaltinimai riaušių prie Seimo byloje yra pareikšti 87 asmenims, į posėdžius, kaip įprasta, visi jie nesusirenka. Beveik visi kaltinamieji yra laisvėje.

Per posėdį teismas toliau tęsia nukentėjusios Viešojo saugumo tarnybos darbuotojos apklausą, ji liudija, kad per sprogimą prie Seimo per riaušes neteko sąmonės.