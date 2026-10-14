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Artūras Visockas paskelbė: „Ar dalyvausiu rinkimuose? Taip“

2026-10-14 17:44 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 17:44
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Šiaulių miesto meras Artūras Visockas trečiadienį pranešė sieksiantis dar vienos kadencijos šiose pareigose.

Artūras Visockas. ELTA / Josvydas Elinskas

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas trečiadienį pranešė sieksiantis dar vienos kadencijos šiose pareigose.

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„Ar dalyvausiu rinkimuose? Taip“, – paskelbė jis socialiniame tinkle „Facebook“.

Šiaulių miestui jis vadovauja tris kadencijas, nuo 2015 metų.

Nors Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta nuostata, kad tas pats asmuo mero pareigas gali eiti ne daugiau kaip tris kadencijas iš eilės, ši norma dar niekam nėra taikoma, nes įsigaliojo tik 2022 metais. Todėl kadencijos pradėtos skaičiuoti nuo 2023 metų savivaldos rinkimų.

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A. Visockas šiuo metu teisiamas baudžiamojoje korupcijos byloje. Joje meras ir dar du asmenys kaltinami piktnaudžiavimu bei pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant 1,7 mln. eurų vertės miesto gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą.

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Politikas kaltinamas piktnaudžiaudamas tarnyba daręs neteisėtą įtaką viešųjų pirkimų procedūrai, siekdamas turtinės naudos viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusios privačios bendrovės akcininkui bei kitokios naudos sau.

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„Byla labiau yra apie Sistemą, o ne apie mane. Plika akimi matome tam tikrus Sistemos judesius. Lietuvoje yra pasėta visuotina baimė. Kalbu apie viešąjį sektorių. Žmonės bijo dirbti kūrybiškai. Formalumai ir biurokratija žudyte žudo Lietuvos ūkį“, – ketvirtadienį apie bylą rašė A. Visockas.

„Šiaulių mieste per trumpą laiką buvo įrodyta, jog konkretus rezultatas yra įmanomas. Tačiau tai turi savo kainą. Atvirumas ir verslo pritraukimas į miesto gyvenimą kažkam pasirodė, tarsi tai būtų nusikaltimas“, – teigė jis.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.

A. Visockas juose dalyvaus su anksčiau savo įsteigtu politiniu komitetu „Dirbame miestui“.

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