Ar vyras turi uždirbti, nešti gėles, statyti namus? Ekspertas sako: „Vyrai išdirba daugiau viršvalandžių ir labiau nori juos dirbti“

Seimo narys, psichiatras Linas Slušnys sako, kad savo lyčiai jis nėra mielas ir malonus, o tai buvo sakęs jau ne kartą. Vyras sako, kad gyvenime buvo momentų, kada sakydamas, kad yra vyras, jautė gėdą. Tačiau jis užsiminė ir apie smurtą artimoje aplinkoje, kodėl moterys smurtauja rečiau?

„Šiaip aš nesu labai švelnus. Buvau tokiame momente, kada sakydavau, kad kartais aš gėdijuosi esąs vyras. Žiauriai skamba, bet kodėl? Todėl, kad emociškai mes kažkaip tai bijome kažkokių tai emocijų, kažką tai norime vis įrodyti ir moterų yra tokių, bet rečiau. Ir per tą švelnumą, per tą tokį gebėjimą daugiau jausti, natūraliai jausti, vyrai turi išmokti jausti, nuolat mokytis ir nepaleisti šito. Kai mes to nedarom, mes tampam tokiais stuobriais, ne empatiškais ir kartais sakyčiau netgi agresyviais. Tų agresorių yra daugiau, vien ką reiškia vyrai, kai kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, šeimose. Sako, moterys irgi smurtauja – taip, moterys irgi, tokių atvejų yra 10-15 proc., bet virš 80 proc. smurtautojai vyrai. Kodėl? Kas tai yra? Iš kur visa tai?“ – kalbėjo seimo narys.

L. Slušnys sako, kad istorijos apie moters prasidėjimą iš šonkaulio yra legendos, kurios visuomenę veikia iki šiol. Esą iš jų kyla požiūris, kad moteris turi paklusti vyrui, nes jis yra tvirtas, kurios yra paikos. Deja, jos gajos ne tik Lietuvoje, bet ir svetur.

„Ir tai yra senos istorijos, kadangi vyras pirmapradis, tai kažkas tą pirmapradžio vyro liniją pasiima ir aš didesnis, aš tvirtesnis, kaip sakant, tu esi mano šonkaulis ir turi man paklusti. Tai šita teorija turėtų būti stipriai pasislinkusi, bet, deja, Lietuvoj, ne tik Lietuvoje, atvirai pasakius, ko gero, čia visame pasaulyje, vyrai vis dar dominuoja ir dominuoja ne gerąja prasme. Aš visai neverkčiau, jei jie dominuotų gerąja prasme, juk tu užsiimi pozicijas dėl to, kad esi išmintingas, esi protingas, kad tu jautrus, nedominuoji dėl to, nes esi vyras, dominuoji dėl to, kad ta moteris yra kažkokios kitos kategorijos, silpnesnės. Netgi kartais, kai kuriuose šalyse, ypač, kai skaitai visokias knygas, ir po šiai dienai, tai moteris yra daugiau gyvūnas, o vyras tau jau žmogus“, – dalinosi mintimis L. Slušnys.

Taip pat laidoje kalbintas santykių ekspertas įvardino, kodėl vyrai renkasi „arti“, dirba sunkesnius darbus, renkasi didesnį krūvį ir nueina į darboholizmą. Atsakymas esą labai paprastas.

„Nesu girdėjęs, kad tarp vyrų labai dideli principai būtų, atrasti tyrimuose, bet ką galima pasakyti, – kodėl vyrai užima tas pozicijas. Pirmiausia. vyrai negimdo vaikų, čia akivaizdu, mažiau iškrenta iš darbo rinkos, juos mažiau augina. Bet kitas dalykas, kas yra esminis, tai pasirinkimai. Vyrai dažniau renkasi arti, vyrai dažniau renkasi profesiją, kuri jei mažiau patinka, numeta kažkokius hobius ir dažniau dirba, dirba, dirba iki išprotėjimo, iki išsekimo, nueina į darboholizmą ir taip toliau. Būtent dėl pinigų, aprūpinti šeimą, save.

Ne visada visuomenės spaudimas, tai dažnai ir jo vidinis pasirinkimas, mes dažnai viską ant visuomenės „visus šunis pakariam“. Čia ne tik visuomenė, vyrai moka ir pats pasirinkti, esmė, kad moterys pačios dažniau pasirenka malonesnę veiklą, kurioj kartais galbūt labiau pagal širdį, bet uždirbs mažiau ir sakom, „o žiūrėkit, koks ten atlyginimų skirtumas“, – pasakojo D. Ražauskas.