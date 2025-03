Apie 10 proc. visų sergančiųjų vėžiu Lietuvoje sudaro storosios žarnos vėžio pacientai

Atsižvelgdami į duomenis, specialistai ragina dalyvauti prevencinėje programoje ir pabrėžia jos modernizavimo svarbą.

„Storosios žarnos vėžys yra didelė problema. Apie 10 proc. visų sergančiųjų vėžiu sudaro sergantieji storosios žarnos vėžiu. 1,7 tūkst. žmonių kasmet Lietuvoje suserga ir apie 800 žmonių kasmet žūsta nuo šios ligos“, – konferencijoje Seime pirmadienį sakė Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Pilvo chirurgijos centro vadovas Tomas Poškus.

„Nepaisant to, kad nuo 2009 metų mes turime pradžioje bandomąją ir iki dabar vykstančią patikros programą ir daugiau negu 2 mln. patikros epizodų buvo per šį laikotarpį (....), mes vis tik tai dar nepasiekėme to, ką norėtume pasiekti, kad patikimai matytumėm mirtingumo nuo storosios žarnos sumažėjimą“, – teigė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Storosios žarnos vėžio prevencinė programa skirta vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų, kuriems vieną kartą per du metus gali būti atliekamas slapto kraujavimo testas.

REKLAMA

Šis, tikslinei grupei priklausantiems žmonėms, atsiunčiamas paštu tiesiai į namus su išsamia jame pateikta instrukcija. Jį atlikus paties žmogaus paimtas mėginys paštu išsiunčiamas atgal gydytojams.

Jei testo atsakymas neigiamas – pacientas sveikas, jei atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas išduos siuntimą pas gydytoją specialistą, kuris atliks kolonoskopiją ir, jei reikia, biopsiją, kuri leis objektyviai patvirtinti arba paneigti storosios žarnos vėžio diagnozę.

REKLAMA

REKLAMA

T. Poškus pabrėžė, jog ypatingai svarbu gavus teigiamą atsakymą atlikti paskirtą tyrimą.

„(Kolonoskopija – BNS) reikšmingai sumažins riziką mirti nuo storosios žarnos vėžio. Tą jau galime tikrai patikimai pasakyti remdamiesi lietuviškais duomenimis – bent du kartus galima sumažinti riziką, jeigu padarome kolonoskopiją, jeigu testas buvo teigiamas“, – tikino specialistas.

„Iš tiesų labai svarbu, kad mes kalbame apie storosios žarnos vėžio prevenciją, nes iš visų onkologinių susirgimų, storosios žarnos vėžio ankstyva programa turbūt yra pati efektyviausia sumažinant tiek atvejų skaičių, tiek vėlyvų stadijų skaičių. Ir jeigu valstybėje ta programa veikia gerai, mes tikrai turime galimybę išvengti šitos sudėtingos ligos“, – antrino Kauno klinikų medikas Juozas Kupčinskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anot T. Poškaus, šiuo metu vykdomas programos atnaujinimas ir centralizavimas, kurio dėka, tikimasi turėti aiškesnę sistemą identifikuojant tikslinę populiaciją, sekti kas programoje jau sudalyvavo ir atliko rekomenduojamus tyrimus, jų rezultatus bei kokie specialistai kokiose įstaigose atlieka kolonoskopijos procedūras, sekti jų kokybės rodiklius.

„Tada tikėtina keldama programos vykdymo kokybę mes galbūt pasieksime ir tų mūsų taip norimų tikslų. Tai yra mirties nuo storosios žarnos vėžio sumažėjimo ir galbūt ir storosios žarnos vėžio naujų atvejų sumažėjimo“, – kalbėjo specialistas.

REKLAMA

Tokiai pozicijai pritarė ir J. Kupčinskas, kurio teigimu programos rezultatus lemia ir kaip noriai ją priima visuomenė.

„Šiuo metu Lietuvoje mes turime deja tokią situaciją, kad storosios žarnos vėžio patikros programa, visi rodikliai ir kokybės monitoravimo nebuvimas neatitinka europinių rekomendacijų ir tikrai mes čia turime surasti bendrą sutarimą su politikais, su pacientų organizacijomis ir investuoti į šio proceso tobulinimą. Nes yra labai akivaizdu, kad šalys, kuriose visuomenės įsitraukimas į šią patikros programą yra didelis, jos turi labai labai gerus rezultatus“, – sakė J. Kupčinskas.

REKLAMA

Savo ruožtu Lietuvos onkologų draugijos (LOD) direktorius, Nacionalinio vėžio centro gydytojas Audrius Dulskas akcentavo, jog pasitikrinus iš anksto galimam pacientui suteikiama daugiau šansų įveikti ligą.

„Tikrintis yra svarbu ir tikrinimąsis kainuoja daug mažiau negu tolimesnis gydymas. Aišku ir pacientų išgyvenamumas geresnis, kai mes nustatome ankstyvose stadijose. Galime pagydyti jau kolonoskopijos metus“, – teigė A. Dulskas.

„Gyvenimo kokybė po viso gydymo, po tokio gydymo, gerokai geresnė negu po operacijos, spindulinio gydymo ar chemoterapijos“, – pridūrė jis.