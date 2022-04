Anušauskas kirto Šimašiui dėl gatvių siaurinimo: nepavyktų perdislokuoti karinio dalinio

Sekmadienį Vilniaus meras Remigijus Šimašius feisbuke išplatino įrašą, kuriame jis nurodo, kuris, jo žodžiais, „sovietų sukurtas ir Rusijos puoselėtas “paveldas" keliaus taip pat į šiukšlyną“. Vienas iš punktų buvo karių rikiuotėms.

„Sovietinė karių rikiuotė, kur garbės kuopoje vien aukšti ir gražūs tvarkingai nuskusti vyrai, o ne normaliai gyvenimiškai atrodantys vyrai ir moterys“, – vieną iš dalykų, kurie, jo nuomone, turėtų keliauti į „šiukšlyną“, įvardijo R. Šimašius.

Į tai pirmadienį socialiniuose tinkluose sureagavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Meras R.Šimašius parašė, kad Garbės sargybos kuopos rikiuotę laiko „sovietine“, nes joje „tik gražūs, tvarkingi nuskusti vyrai, o ne normaliai gyvenimiškai atrodantys vyrai ir moterys“.

Jei meras prausiasi ir skutasi bei yra aukštas, tai jis irgi galėtų tarnauti Garbės sargybos kuopoje. Ir tokie reikalavimai yra taikomi beveik visose moderniose vakarų valstybėse ( Vokietija, JAV ir kt.), nes Garbės sargyba reprezentuoja ne tik kariuomenes, bet ir valstybes.

Bet tai kartu ir mūsų kariuomenės dalis, kuri yra pasiruošusi vykdyti jiems paskirtas kovines užduotys bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, kovinio rengimo metu užsidėti dujokaukę ar plaukti pelke su stilinga šukuosena. Žmogui nesusidūrusiam su kariuomene šie reikalavimai gali atrodyti nelogiški“, – feisbuke rašė A. Anušauskas.

Savo įraše krašto apsaugos ministras atkreipė dėmesį į kitą temą – gatvių siaurinimą sostinėje, kurį inicijavo R. Šimašius.

„Jeigu reikėtų karinį dalinį su sunkiąja technika greitai perdislokuoti per Vilniaus miestą (tuo atveju jei kitų kelių neliktų) – daug gatvių (kalbu ne apie Senamiestį) jau nebebūtų pravažiuojamos. Per daug susiaurintos. Norint įsukti/ pasukti – tektų važiuoti per viduryje gatvių pasodintus medžius ir krūmus, išardyti dirbtines kliūtis. Sakysite tai smulkmena? Nemanau“, – rašė A. Anušauskas.

„Jei reiktų nusileisti didesniam sraigtasparniui su pastiprinimu specialioje aikštelėje prie Baltojo tilto – ji per maža, lyg netyčia apsodinta medžiais (tikėtina, kad jie augs). Smulkmena? Nemanau.

Reikia kariuomenės sraigtasparniui į Santariškes atgabenti donoro širdį – leidžiamasi vienintelėje aikštelėje, transporto žiedo viduryje. Ar miestas galvojo apie kitų galimybių sudarymą? Gal galvojo, bet aš apie tai negirdėjau“, – tęsė A. Anušauskas.

„Taigi, ar skusimės ar barzdas auginsim, tai dar nereiškia sovietizmo. Dirbkim savo darbus. Pageidautina – gerai“, – užbaigė savo įrašą ministras.