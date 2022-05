Anglijos lietuvis sulaukė bausmės: apsvaigęs nuo narkotikų avarijoje pražudė žmogų

Remiantis bylos duomenimis, 29 metų dviejų vaikų tėvas Edgaras Lesauskas praėjusių metų kovo 18 d. važiavo daugiau nei dvigubai didesniu, nei leistina, greičiu, kai trenkėsi į 42 metų bendradarbio Lucano Vaughano automobilį.

E. Lesauskas gyvenamojoje zonoje, kurioje leistinas maksimalus greitis buvo 30 mylių per valandą, važiavo daugiau nei 60 mylių per valandą greičiu. L. Vaughanas žuvo įvykio vietoje. Po avarijos jo organizme buvo rasta kokaino ir kanapių pėdsakų.

Pirmadienį Peterborough karūnos teismas lietuviui skyrė penkerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę po to, kai jis pripažino savo kaltę dėl trijų kaltinimų sukėlus mirtį vairuojant nepakankamai atsargiai ir neatidžiai.

Prokuroras Stephenas Matheris teismui nurodė, kad incidentas įvyko penktadienį, 2021 metų birželio 18 d., prieš pat 6 val. ryto, kai E. Lesauskas važiavo į darbą „Tradelink“ bendrovėje ir viršijo greitį Elm Road gatvėje.

„Tyrimas parodė, kad jo greitis siekė mažiausiai 60 mylių per valandą, kai leistinas greitis buvo 30 mylių per valandą. Kelias buvo šlapias, nes lijo, jis važiavo tankiai gyvenamojoje vietovėje“, – sakė prokuroras.

Tuo metu toje pačioje įmonėje dirbęs L. Vaughanas bandė rasti stovėjimo vietą ir suko į kelią. S. Matheris teigė, kad „susidūrimas buvo neišvengiamas“.

Ligoninėje E. Lesauskui buvo atlikti tyrimai, kurie parodė, kad jo organizme buvo kanapių, kokaino ir benzoilekgonino – šalutinio kokaino vartojimo produkto – pėdsakų.

Be to, lietuvis, neturėjo automobilio draudimo, nes jo polisas neteko galios po to, kai jis nedeklaravo septynių baudos taškų, gautų už tai, kad nesustojo po avarijos ir 2020 m. vairavo nepakankamai atsargiai ir atidžiai.

E. Lesauskas į teismą atvyko naudodamasis ramentais dėl per susidūrimą patirtų sužalojimų. Jo advokatas Nicholas Maggsas teigė, kad stipriausia lengvinanti aplinkybė buvo E. Lesausko kaltės pripažinimas.

„Suprantu, kad jis negali pasakyti nieko, kas galėtų paguosti L. Vaughano šeimą. Viena, ką galiu pasakyti, yra tai, kad jis prisipažino kaltu, kai tik galėjo tai padaryti“, – sakė advokatas.

Jis taip pat sakė, kad E. Lesausko sužalojimai, tarp kurių yra ir daugybiniai abiejų kojų lūžiai, dėl kurių prireikė keleto operacijų, yra lengvinanti aplinkybė, kuria jis galėtų pasinaudoti teisme.

Advokato teigimu, lietuvis vis dar gali žengti tik kelis žingsnius be pagalbos, ir nežinia, ar ateityje jis vėl galės tinkamai vaikščioti.

Teisėjas nusprendė, kad E. Lesauskas pusę savo penkerių su puse metų bausmės atliks kalėjime, o kitą pusę – lygtinai. Jis taip pat uždraudė jam vairuoti transporto priemonę penkerius metus: draudimas bus pratęstas 33 mėnesius nuo tada, kai lietuvis išeis iš kalėjimo. Prieš vėl galėdamas vairuoti jis turės iš naujo išlaikyti vairavimo egzaminą.