  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Andriukaitis: LSDP skyriai iki penktadienio vakaro turi įvertinti galimus koalicijos variantus

2025-08-14 11:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 11:32

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas, europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis sako, jog dėl koalicijos diskutuojanti derybinė grupė pateikė skyriams įvertinti keturias galimas naujos valdančiosios daugumos alternatyvas. Pasak politiko, socdemų skyriai iki penktadienio vakaro turi pareikšti savo poziciją, kuri vėliau bus vertinama sekmadienį vyksiančiame LSDP tarybos posėdyje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (nuotr. Elta)

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes pateikėme visą derybų išklotinę, kaip derėjomės su „Nemuno aušra“, su Skvenreliu ir su „valstiečiais“ – kokios buvo išsakytos nuostatos, kokie yra matymai, kokie galimi svarstymai. Atidavėme visiems 60 LSDP skyrių ir iki penktadienio vakaro, 17–18 valandos, lauksime skyrių nuomonių, nes iš tos medžiagos mums matosi net keturi galimi nauji koalicijos scenarijai“, – ketvirtadienį Eltai sakė V. P. Andriukaitis.

„Mes neturime mandato priimti sprendimą dėl koalicijos, todėl turime atsiklausti skyrių – nes po to sekmadienį bus LSDP taryba“, – kalbėjo jis.

Pasak vieno iš derybinėje grupėje dirbančių socialdemokratų, partiečiams pateikti keturi galimi koalicijos sudėties variantai. Pirmasis – išlaikant status quo ir tęsiant darbus su „aušriečiais“ ir demokratais. Šiuo metu koalicija turi 86 mandatus Seime.

„Akivaizdu, kad reikia atsakyti į klausimą – ar Vyriausybės stabilumas, darbų tęstinumas, programos tęstinumas yra svarbiausias veiksnys Lietuvai, ar reikia veltis į dviejų partnerių viešųjų ryšių akcijas ir ginčus“, – kalbėjo politikas, viešųjų ryšių akcijomis įvardindamas trečiadienį pasirodžiusius „Vardan Lietuvos“ ir „Nemuno aušros“ politikų pareiškimus apie darbą koalicijoje.

Jeigu būtų išlaikoma tokia pat valdančiosios daugumos sudėtis, gali būti, jog būtų pokyčių postų dalybose.

„Diskutuojame dėl tam tikrų pataisymų, papildymų ar postų pasiskirstymų – tokia diskusija galima“, – sakė europarlamentaras.

Antroji alternatyva – socialdemokratų koalicija su „Nemuno aušra“ ir „valstiečiais“. Tokiu atveju valdančiąją daugumą sudarytų 82 Seimo nariai.

Trečiasis scenarijus – socdemų, demokratų ir „valstiečių“ koalicija su 78 mandatais.

Paskutinis variantas – visų minėtų keturių frakcijų dauguma su 97 mandatais. 

„Mes patiekėme keturis scenarijus, kuriuos dabar svarstys mūsų partijos skyrių tarybos, skyrių susirinkimai ir turi iki penktadienio vakaro pateikti nuomones – kad mes jaustume pulsą ir žinotume, kokia yra tendencija. Sekmadienį šaukiama taryba ir tik taryba turi priimti sprendimą dėl koalicijos formato. Kol kas iki penktadienio vakaro laukiame ramiai skyrių nuomonių ir pozicijų – nereaguojame į partnerių viešąsias akcijas“, – pakartojo derybinėje grupėje dėl koalicijos dirbantis V. P. Andriukaitis.

ELTA primena, kad socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijų Seime atstovais.

Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, LSDP taryba priims šį sekmadienį.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

