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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytuje mirusio naujagimio mirties priežastis nustatyta: tyrimas nutrauktas

2026-09-30 16:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-30 16:40
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Kauno apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas dėl šiemet vasarį Alytuje mirusio naujagimio. Priimtas sprendimas ikiteisminį tyrimą, skirtą mirties priežasties nustatymui, nutraukti, kadangi nebuvo padaryta jokia veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Kauno apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas dėl šiemet vasarį Alytuje mirusio naujagimio. Priimtas sprendimas ikiteisminį tyrimą, skirtą mirties priežasties nustatymui, nutraukti, kadangi nebuvo padaryta jokia veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

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Specialiosios tarnybos į butą Alytuje buvo iškviestos šių metų vasario 21-osios vakarą, gavus pranešimą apie rastą nė mėnesio nesulaukusį naujagimį be gyvybės ženklų. Nors kūdikis greitosios pagalbos medikų buvo reanimuojamas, jo atgaivinti nepavyko.

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Naujagimio mirties priežasčiai nustatyti buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Edvinas Alosevičius, o tyrimą atliko Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.

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Naujagimis užspringo maistu

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad naujagimio mirtis įvyko dėl užspringimo maistu. Teismo medicinos specialisto išvadoje pažymima, kad ant naujagimio kūnelio nebuvo nustatyti nei išoriniai, nei vidiniai sužalojimai.

Įvertinęs visus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras rugsėjo 29 dieną priėmė nutarimą ikiteisminį tyrimą nutraukti, konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.

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