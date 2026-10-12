Alytaus ligoninėje mirė vyras, apsinuodijęs alkoholio surogatais

Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį, apie 14.25 val., į Alytaus ligoninę iš Alytaus rajono, Lizdų kaimo, namų, pristatytas ir dėl apsinuodijimo surogatais paguldytas vyras (gim. 1956 m.).
Tos pačios dienos vakarą, 20.12 val., jis mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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