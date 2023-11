Aktualu kas penktam šalies vairuotojui: tai privalote padaryti iki gegužės 31 d.

Seimas yra priėmęs nuostatą, pagal kurią vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus susietas su medicininės sveikatos pažymos galiojimu. Kaip nurodė „Regitra“ vadovas Vaidas Dominauskas, šis pokytis itin reikšmingas, mat palies kas penktą vairuotoją.

„Nuo kitų metų birželio 1 d. neturint galiojančios sveikatos pažymos bus stabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas. Medicininės pažymos galiojimo datą itin paprastai galima pasitikrinti mūsų elektroninių paslaugų svetainėje“, – kalbėjo jis penktadienį surengtoje konferencijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Taigi jei sveikatos pažyma negalioja, vairuotojas bus informuojamas, kad pažymėjimo galiojimas stabdomas, nepaisant to, kad jo galiojimo data nėra pasibaigusi.

REKLAMA

„Pasitikrinus sveikatą skaitmeniniu būdu gausime naujausius sveikatos pažymos duomenis ir automatiniu būdu atnaujinsime pažymėjimo galiojimą“, – kalbėjo V. Dominauskas.

Kas kiek laiko reikia tikrintis?

Sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė pabrėžė, kad sveikatą profilaktiškai būtina tikrintis ne tik dėl vairuotojo pažymėjimo, bet bendros sveikatos.

„Turbūt nereikėtų aiškinti, kodėl žmonėms reikia saugiai vairuoti ir kodėl jų sveikata čia irgi yra svarbi. Praeitais metais žuvo 169 žmonės dėl įvairiausių įvykių, nelaimingų atsitikimų keliuose. Iš jų, aišku, matyt, ir dėl sveikatos būklės buvo keletas atvejų ir norime išvengti, kad mirčių skaičius keliuose mažėtų ir žmonės galėtų jaustis saugiai. Dėl to įstatymas ir buvo pakeistas“, – komentavo ji.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip nurodė ji, sveikatos pažymas reikia atnaujinti ir pasitikrinti iki 65 metų kas 10 metų. Nuo 65 iki 80 metų – kas 5 metus ir virš 80 metų – kas dvejus metus.

„Bet noriu pabrėžti, kad profilaktinius patikrinimus žmonėms reikėtų darytis ir kas metai, ir kas du, priklausomai nuo susirgimo ir žmogaus būklės“, – sakė viceministrė.

Pasak jos, šiandienos žinutė yra ta, kad vairuotojams reikia pasitikrinti, ar turi galiojantį sveikatos pažymėjimą. Jei pažymėjimas negalioja, kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad gautų sveikatos patikrinimą ir toks pažymėjimas atsirastų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Yra du būdai, kaip galima pas šeimos gydytoją gauti tokį pažymėjimą. Paprasčiausias – kreiptis į savo šeimos gydytoją, tuomet gydytojas patikrina žmogaus sveikatą, jis žino apie jo sveikatą, daugelis dalykų neilgai ir užtrunka. Patikrinama rega, klausa, vestibuliarinis aparatas ir visos kitos ligos, kas yra susiję su galimomis problemomis vairuojant – šeimos gydytojas visa tai patikrina. Kitas būdas – galima kreiptis į privačią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, kuri taip pat turi šeimos gydytojus ir jie tą patį gali padaryti. Ši paslauga yra mokama“, – kalbėjo D. Jankauskienė.

REKLAMA

Portalas tv3.lt primena rašęs, kaip atrodo profilaktinis vairuotojų sveikatos patikrinimas ir kam vairuoti gali neleisti.

Nustebo, kiek gyventojų užplūstų gydymo įstaigas

Jei pažymos galiojimas baigiasi, viceministrė D. Jankauskienė ragino nedelsti, vizitą susiplanuoti iki gegužės 31 dienos ir nelaukti paskutinių dienų, nes šeimos gydytojai yra pakankamai užsiėmę.

Pasak jos, pereinamasis laikotarpis ir įvestas, mat nustebino vairuotojų skaičius, kiek jų turėtų dabar pasitikrinti sveikatą, kad jų vairuotojo pažymėjimas nenustotų galioti.

REKLAMA

2024 m. sausio 1 d. 264 tūkst. vairuotojų neturėtų galiojančios medicininės pažymos, o įvedus pereinamąjį laikotarpį, t. y. birželio 1 d., tokių vairuotojų skaičius išaugtų beveik 60 tūkst. ir siektų net 324 tūkst. Tai yra reikšminga šalies vairuotojų bendruomenės dalis (Lietuvoje iš viso išduota 1,51 mln. vairuotojo pažymėjimų).

„Buvo kiek netikėta, kad vos ne 300 tūkst. važinėja su negaliojančiomis sveikatos pažymomis. Įsivaizduokite, jei jie vienu metu kreiptųsi į gydymo įstaigas per vieną du mėnesius, tai dabar yra gripas, kitos svarbios ligos, tad šeimos gydytojai tiesiog nepajėgtų pakelti srauto“, – kalbėjo viceministrė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Centro poliklinikos Darbo medicinos klinikos vedėjos, šeimos gydytojos Aldonos Jankavičienės pastebėjimu, daugelis žmonių plūsta pasitikrinti paskutinėmis akimirkomis.

„Turbūt mes kiekvienas esame amžinas studentas, tad kaip studentui pritrūksta paskutinės nakties iki egzamino, taip nutinka ir žmonėms su sveikatos pažymomis. Kai pernai metų pabaigoje pasirodė žinutė, kad vairuotojo pažymėjimas bus susietas su sveikatos pažyma, tikrai daug žmonių suprato, kad tai bus nuo šių metų sausio ir metų pabaigoje buvo besitikrinančiųjų sveikatą bumas.

REKLAMA

Kai suprato, kad pakeitimas yra nuo 2024 m. sausio, bumas nuslūgo ir į metų pabaigą dabar vėl padaugėjo žmonių, kurie tikrinasi sveikatą. Bet tų 300 tūkst. tikrai neįmanoma patikrinti per mėnesį, tad buvo nuspręsta terminą nukelti“, – komentavo ji.

Keičiasi ir tikrinimo periodiškumas

Primenama, kad sveikatos apsaugos ministro įsakymu taip pat keičiamas ir sveikatos patikrų periodiškumas.

Pagal šį įsakymą, vairuotojams iki 65 metų sveikatos patikrą reikės atlikti tik kas dešimt metų, o atsižvelgiant į tai, jog su amžiumi sveikatos būklė gali kisti kiek greičiau nei įprastai, nuo 66 metų vairuotojų sveikatos būklės patikrinimai bus dažnesni – nuo 66 iki 79-erių sveikatą pasitikrinti reikės kartą per penkerius metus, vyresniems nei 80 – kas dvejus metus.

REKLAMA

Iki šio pakeitimo kai kurių amžiaus grupių vairuotojai sveikatą privalėjo tikrintis dažniau: vairuotojai iki 55 metų – 1 kartą per 10 metų, nuo 56 iki 69 metų – 1 kartą per 5 metus, nuo 70 iki 79 metų – 1 kartą per 2 metus, o nuo 80 metų – kasmet.

Laukia baudos

Kaip nurodė Lietuvos kelių policijos atstovė Jorūnė Liutkienė, nuo birželio 1 d. laiku nepasitikrinusiųjų sveikatą vairuotojų laukia baudos.

„Jei vairuotojai, kurie nuo birželio 1 d. nori dalyvauti eisme, nebus „Regitroje“ pasitikrinę, ar jų sveikatos pažymėjimas galioja, nebus užsiregistravę ir neišsiėmę naujos pažymos, policija bus tas pirmasis šaltinis, kuris juos apie tai ir informuos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Patikrinti, ar galioja vairuotojo pažymėjimas, galime keletu būdų. Pirmiausia – sustabdę vairuotojus bet kurio organizuojamo reido metu. Tuo metu policijos pareigūnai per susietas sistemas patikrina, ar galioja vairuotojo pažymėjimas ir ten mato priežastis, dėl kurių vairuotojo pažymėjimas negalioja“, – kalbėjo ji.

Už tai, kad asmuo vairuoja nepasitikrinęs sveikatos nustatytu periodiškumu, gresia bauda nuo 30 iki 50 eurų.