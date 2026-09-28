„Akropolis Group“: šiemet tikimasi gerų finansinių rezultatų

„Likusiai metų daliai prioritetai aiškūs: mūsų prekybos centrai turi atitikti klientų poreikius, o „Galio Group“ turi tęsti plėtros planą. 2026 metus norime užbaigti solidžiais finansiniais rezultatais išlaikydami stiprų balansą“, – susitikime su investuotojais pirmadienį sakė „Akropolis Group“ generalinė direktorė Gabrielė Sapon.
„2026 metų pirmasis pusmetis buvo stabilių rezultatų laikotarpis“, – teigė G. Sapon.
„Akropolis Group“ nuomininkų apyvarta išaugo 8,1 proc.
Kaip rašė BNS, į grupės finansinius rezultatus įtraukus pernai įsigytos „Galio Group“ rodiklius, jos konsoliduotos pajamos pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pat metu pernai, augo 29 proc. iki 81,6 mln. eurų, jos pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) augo 28 proc., iki 56,6 mln. eurų, grynasis pelnas – 21 proc., iki 37 mln. eurų.
„Akropolis Group“ nuomininkų apyvarta išaugo 8,1 proc. iki 604,1 mln. eurų. Grupės konsoliduotos nuomos pajamos augo 29 proc. iki 59,9 mln. eurų.
„Galio Group“ NT valdymas bei būsto ir komercinių projektų vystymas „Akropolis Group“ pajamas augino apie 15 mln. eurų, o EBITDA – apie 10 mln. eurų.
Grupės finansų vadovas Marius Žemaitaitis investuotojams sakė, kad apie 12 mln. eurų šių „Galio Group“ pajamų sudarė įplaukos iš nuomos ir kito NT, likę 3 mln. eurų – iš butų pardavimų.
„Galio“ prisideda stabiliomis pajamomis ir stipriais rezultatais iš gyvenamojo būsto pardavimų“, – pabrėžė G. Sapon.
Jos teigimu, „Galio Group“ šiuo metu stato daugiau nei 900 būsto vienetų, iš kurių 60 proc. jau parduota preliminariomis sutartimis.
Kaip nurodė „Akropolis Group“, pirmąjį pusmetį „Galio Group“ pasirašė 150 preliminarių butų pirkimo–pardavimo ir rezervacijos sutarčių – 48,5 proc. daugiau nei prieš metus.
Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropolių“ bei Rygos „Akropole Riga“ ir „Akropole Alfa“ užimtumo rodiklis birželio pabaigoje pasiekė 99,2 proc. Prieš metus jis siekė 98,7 procento. Juose per pusmetį apsilankė 21,1 mln. pirkėjų – beveik 1 proc. daugiau.
Grupė nurodė baigusi statyti 3,5 tūkst. kv. metrų ploto Klaipėdos „Akropolio“ priestatą, į kurį investuota 6 mln. eurų. Jį atidaryti planuojama šių metų pabaigoje.
Galutinis grupės naudos gavėjas N. Numa kontroliuoja 96,74 proc. akcijų.