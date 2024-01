„Aiva sistema“ direktorius neigia, kad nutekinta jų duombazė, IT inžinierius ragina incidentą ištirti pilnai

Informacinių technologijų (IT) įmonės „Aiva sistema“ vadovas Robertas Šertvytis neigia, kad iš bendrovės duomenų bazės buvo nutekinta apie 260 tūkst. vartotojų duomenų, kas, jo teigimu, keliasdešimt kartų viršytų turimos informacijos apimtis. Be to, pasak jo, bendrovės specialistai nerado jokių įrodymų, kad toks incidentas galėjo nutikti. Tuo metu nutekinimą aptikęs „Baltimax“ IT inžinierius Lukas Apynis ragina bendrovę kreiptis į atitinkamas institucijas, kad incidentas būtų visiškai ištirtas.