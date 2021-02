Airijoje šimtai žmonių susirinko protestuoti prieš karantiną, sulaikyti 23 žmonės

Dubline šimtai žmonių šeštadienį susirinko į protestą prieš karantiną, per kurį nebuvo apsieita be smurto. Be kita ko, į policijos pareigūnus buvo iš arti paleista fejerverkų. Trys pareigūnai buvo sužeisti, vienas iš jų buvo paguldytas į ligoninę.