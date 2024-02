Adomas Bužinskas: Nacionalinio stadiono statybas Vilnius žada finansuoti nesiskolinant

„Apskritai šį projektą mes žadame finansuoti iš savo investicinio biudžeto, apskritai nesiskolinant (...) Mano nuomone, miestas su dabartiniu biudžetiniu pajėgumu, su augančiu gyventojų skaičiumi tokią investiciją išsimokėti per du metus yra pajėgus“, – antradienį LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ sakė A. Bužinskas.

Jo teigimu, bendra komplekso koncesijos kaina po indeksavimo siektų 158,4 mln. eurų – 2,4 mln. eurų didesnė nei iki indeksavimo. Pagal koncesijos sutartį viso komplekso statybos kainuoja 94,5 mln. eurų, po indeksacijos ji didėtų beveik 28 mln. eurų iki 122,5 mln. eurų.

A. Bužinskas sako, kad bendra koncesijos suma nesmarkiai didėtų dėl to, kad statyboms po indeksacijos brangstant, savivaldybė apie 35 mln. eurų sutaupytų greičiau nei numatyta išsimokėjusi palūkanas už pasiskolintas lėšas.

REKLAMA

REKLAMA

„Mes radome galimybę kaip sutaupyti sutaupyti kaštus kitoje eilutėje, tai yra ties skolinimosi palūkanomis, anksčiau tie kaštai buvo numatyti per 22 metus išsimokant buvo beveik 52 milijonai eurų, mes išsimokėsime šį projektą per du metus, tai kainuos miestui 15,78 milijono eurų“, – kalbėjo A. Bužinskas.

REKLAMA

Praėjusį penktadienį pranešta, kad projektą iš ligšiolinės jo koncesininkės ir statytojos – investicijų bendrovės „BaltCap“ – perima A. Avulio valdoma nekilnojamojo turto bendrovė „Hanner“.

Vilniaus meras Valdas Benkunskas penktadienį pranešė, kad stadiono statybos kaina indeksuojama 40,4 proc. (be finansavimo ir operavimo kaštų), iš jų savivaldybė ir Vyriausybė padengtų 28,7 proc., o likusią dalį – 11,6 proc. (apie 10 mln. eurų) – koncesininkė, kuri ją dengtų iš apyvartinių lėšų ir pelno. Galutinės indeksavimo sumos jis nepranešė.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak Vilniaus mero, 10 mln. eurų suma, kurią per 22 metus koncesininkui už valdymo paslaugas sumokės savivaldybė, pagal naują sutartį su „Hanner“ nesikeis, tuo metu atsiskaityti su koncesininke numatoma per dvejus, o ne per 22 metus, taip sutaupant apie 35 mln. eurų palūkanų.

Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ yra pasirašę 280 mln. eurų bendros vertės 25 metų trukmės koncesijos sutartį, o statybas pernai rudenį jau pradėjo bendrovė „Naresta“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Benkunskas akcentuoja, kad įvardijama bendra 280 mln. eurų projekto suma apima koncesininko pajamas išdaugiafunkcio komplekso veiklos per visus sutarties trukmės metus.

Daugiafunkcis kompleksas Šeškinėje, greta „Akropolio“ užims daugiau nei 228 tūkst. kv. metrų teritoriją.

Pasak V. Benkunsko, pagal naują sutartį projekto partneriai – miesto savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – įsigyja papildomų darbų: stadiono vietų skaičius didinamas nuo 15 tūkst. iki 18 tūkst., sporto centras bus pertvarkytas įrengiant universalią areną, tinkamą kultūros ir sporto renginiams.