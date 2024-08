Abejojant dėl paminklo Tautos laisvei Šiauliuose vėl ieškoma rangovų

Šiaulių mero Artūro Visocko teigimu, Šiauliuose jau yra vienas obeliskas, todėl neaišku, ar mieste reikėtų dar vieno.

„Jei filosofiškai, vertinčiau taip – mes vargstame vargo vakarienę šitoje vietoje ir tarsi pati vieta atmeta šitą kūrinį“, – BNS sakė meras.

Anot A. Visocko, ankstesnis rangovo konkursas neįvyko, nes pasiūlytos kainos viršijo savivaldybės galimybes.

Pasak Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, architektūrinio konkurso metu buvo nurodyta projekto kaina, siekusi apie 190 tūkst. eurų.

„Po to ėjome į rangos konkursą jau tikėdami, kad tai yra rinkos kaina, o pasirodo, kaip rinkos dalyviai pasakė, kad be 300 tūkst. eurų jie to obelisko negali pastatyti“, – BNS sakė A. Bartulis.

Jo teigimu, vėliau nutarta paskelbti dar vieną rangos konkursą siekiant įsitikinti, ar siūlomos kainos realios.

Anot A. Bartulio, paaiškėjus, jog paminklo kaina išlieka panaši, kaip ir anksčiau, – apie 300 tūkst. eurų, savivaldybė ketina kreiptis į gyventojus siekiant pritraukti papildomų lėšų.

„Galbūt visuomenė prisidėtų prie to paminklo finansavimo, gal mecenatą kokį rastume“, – teigė jis.

Savo ruožtu paminklo Tautos laisvei architektas Gintaras Čaikauskas sakė, kad darbų kainą reikėtų perskaičiuoti, nes tuo metu ji buvo teorinė.

„Ji buvo labai sena ir ji buvo iš lubų parašyta, nebuvo skaičiavimo jokio“, – BNS kalbėjo architektas.

Architektūrinio projekto konkursą 2022 metų pabaigoje laimėjo G. Čaikausko ir skulptoriaus Tado Gutausko projektas „Laisvės siekis“ – iš trijų dalių sudarytas obeliskas. Ant kiekvienos dalies yra užrašai „Tautos laisvei“, „1918 vasario 16“ ir „1990 kovo 11“.

Tuo metu konkurso komisija teigė, kad šis paminklas harmoningai užbaigtų aikštės ansamblį, atitinka šiandienos estetiką ir šiuolaikines išraiškos priemones, atrodo lengvesnis ir jaunatviškesnis.

„Kadangi (Prisikėlimo – BNS) aikštės vizija jau yra realizuota (...), aikštės autorius Vytenis Rudokas buvo numatęs, kad turi būti vertikalus meninis akcentas – iki 25 metrų aukščio smailė (...). Jo vieta nurodyta aikštėje“, – sakė G. Čaikauskas.

A. Bartulis patvirtino, kad, jei šis konkursas būtų sėkmingas, paminklą būtų galima pastatyti 2025 metais.

Paraiškų naujam konkursui laukiama iki rugsėjo 5 dienos.

Miesto taryba paminklą Tautos laisvei Vasario 16-osios gatvėje esančioje Prisikėlimo aikštėje pasatyti buvo nusprendusi dar 2006 metais. Aikštė yra Šiaulių senamiestyje ir priklauso kultūros paveldo objektams.