95 proc. žmonių nežino, kad yra užsikrėtę mirtina infekcija: štai kas gali pasitikrinti nemokamai

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), prisijungdamas prie šios kampanijos, primena apie šių infekcijų profilaktikos, ankstyvo diagnozavimo bei gydymo svarbą, kurie apsaugo nuo ligos progresavimo ir kitus nuo užkrėtimo.

Diagnozuojama, kai liga jau pažengusi

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 95 proc. žmonių, sergančių hepatitu, nežino, kad yra užsikrėtę, o ŽIV infekcija, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, kas antram asmeniui Europos regione yra nustatoma pavėluotai, kai liga jau pažengusi, t. y. praėjus keleriems metams po užsikrėtimo.

„ŽIV infekcijai, lytiškai plintančioms infekcijoms ir virusiniams hepatitams B ir C yra būdinga besimptomė ligos eiga, todėl užsikrėtus ir nediagnozavus šių infekcijų, ligos progresuoja, išsivysto komplikacijos bei išlieka rizika užkrėsti kitus, net patiems to nežinant. Todėl reguliarus profilaktinis pasitikrinimas yra svarbus tiek ligų nustatymui ankstyvose stadijose, tiek prevencijai. Gyventojams, įvertinus užsikrėtimo riziką, rekomenduojama pasitikrinti profilaktiškai, o nustačius infekciją – konsultuotis su gydytojais specialistais dėl ligos taisyklingo gydymo“, – ragina NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Rudaitis.

Nors ŽIV infekcija neišgydoma, tačiau nuoseklus ir taisyklingas vaistų vartojimas sumažina ligos progresavimą, išvengiama ligos komplikacijų – AIDS stadijos, išlaikoma gera savijauta ir darbingumas. Be to, gydymas sumažina ligos plitimą, t. y. apsaugo kitus nuo užsikrėtimo, o gydymas Lietuvoje yra kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis (PSDF), rašoma pranešime spaudai.

Nuo virusinio hepatito B galima apsisaugoti pasiskiepijus (vaikai skiepijami pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių). Nors skiepų nuo hepatito C nėra, tačiau taikomas efektyvus gydymas leidžia visiškai pasveikti nuo hepatito C. Gydymas taip pat kompensuojamas PSDF lėšomis. Iš pradžių atliekamas atrankinis hepatito C žymenų laboratorinis tyrimas, o vėliau ir kiti patvirtinamieji tyrimai pagal poreikį. Primename, kad nemokamai pasitikrinti dėl hepatito C gali visi šalies gyventojai, gimę 1945–1994 m., ir nepriskiriami rizikos grupei. Šį tyrimą skiria šeimos gydytojas.

Kur ir kaip galima pasitikrinti?

Pasitikrinti dėl ŽIV, LPI, hepatito B ir C galima sveikatos priežiūros įstaigose arba atliekant savikontrolės testus namuose. Anonimiškai ir nemokamai atlikti atrankinius greituosius testus bei pasikonsultuoti galima nevyriausybinėse organizacijose. Išsamią informaciją apie ištyrimą ir vietas, kur galima pasitikrinti dėl ŽIV rasite čia:

„Greituoju atrankiniu ar savikontrolės testu gautą teigiamą rezultatą privaloma patvirtinti laboratoriškai, todėl būtina kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą“, – atkreipia dėmesį NVSC atstovas.

Daugiau apie ŽIV, LPI, hepatitus B ir C galite sužinoti NVSC svetainėje adresu.