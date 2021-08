6 valstybių pavyzdžiai, kas nutiko sušvelninus koronaviruso apribojimus

Tai reiškia, kad panaikinti socialinio kontakto draudimai, kai kuriose viešose erdvėse nebereikės dėvėti apsauginių kaukių, leista atsidaryti naktiniams klubams, nebeliko ir skaičiaus, nurodančio, kiek žmonių gali dalyvauti susibūrimuose.

Izraelis

Dėl sparčios vakcinavimo programos, savo apribojimus Izraelis pradėjo švelninti dar vasario mėnesį.

Birželio pabaigoje, kai abu skiepus jau buvo gavę daugiau kaip pusė šalies gyventojų, buvo leista nebedėvėti apsauginių kaukių, o gyvenimas sugrįžo į priešpandemines vėžes. Pilnai atsidarė parduotuvės, restoranai, viešbučiai ir kino teatrai.

Nuo tada susirgimų skaičius stabiliai auga, o šią tendenciją paskatino didelio užkrečiamumo Delta atmainos išplitimas. Tiesa, sveikatos priežiūros specialistai teigia, kad sunkių susirgimų, įskaitant ir žmonių, patekusių į ligonines, skaičius išlieka žemas.

Tačiau nauja atvejų banga privertė ministro pirmininko Naftali Bennetto komandą permąstyti savo strategiją. Priėmus premjero, taip vadinamą, „švelnaus slopinimo“ taktiką, Izraelio gyventojų bus prašoma išmokti gyventi su koronavirusu.

Vėl buvo įvestas reikalavimas uždarose erdvėse dėvėti veido kaukes, o atvykę į Izraelį asmenys privalo izoliuotis.

Nyderlandai

Augant pasiskiepijimų ir mažėjant susirgimų skaičiui, Nyderlandai savo atsidarymą pradėjo vėlyvą birželį. Veido kaukių dėvėjimo reikalavimas buvo panaikintas daugelyje vietų, o jauni žmonės buvo kviečiami grįžti į naktinį gyvenimą.

Nuo tada susirgimų skaičius sparčiai išaugo ir pakilo į tokį lygį, koks buvo gruodžio mėnesį. Tiesa, naujų atvejų skaičiaus padidėjimas nelėmė ryškaus žmonių, atsidūrusių ligoninėse, padaugėjimo.

Augant sveikatos apsaugos ekspertų pasipiktinimui, ministras pirmininkas Markas Rutte buvo priverstas gėdingai atšaukti savo sprendimus ir vėl įvesti daugybę apribojimų, praėjus vos dviem savaitėms po jų panaikinimo.

Restoranai ir barai gali dirbti tik iki vidurnakčio, o naktiniai klubai vėl buvo visiškai uždaryti. M. Rutte apgailestavo geriau neapgalvojęs savo sprendimų.

„Tai, kas manėme bus įmanoma, pasirodo nebuvo įgyvendinama praktiškai“, – pripažino premjeras.

Nyderlandų vyriausybės interneto svetainėje teigiama, kad apribojimai bus taikomi bent iki rugpjūčio 13 dienos.

Pietų Korėja

Laikyta sėkmingos pandemijos suvaldymo pavyzdžiu, Pietų Korėja buvo viena pirmųjų rytinės Azijos šalių, sukūrusių aiškų kovos su koronavirusu planą.

Birželį buvo pranešta apie planus leisti pasiskiepijusiems žmonėms lauke nebedėvėti kaukių, rengti nedidelius privačius susibūrimus ir atlaisvinti restoranų darbo laiką.

Tačiau ekspertai perspėjo, kad Pietų Korėja ribojimus švelninti pradėjo per greitai, kadangi didžioji jų gyventojų dalis vis dar nebuvo pasiskiepijusi.

Dabar šalis susidūrė su pačiu didžiausiu koronaviruso protrūkiu.

Rekordus mušantis naujų susirgimų per dieną skaičius privertė vyriausybę beveik visoje šalyje sugriežtinti fizinio atstumo laikymosi taisykles. Šalies sostinėje gyventojams yra draudžiama po 18 valandos susitikti su daugiau kaip vienu asmeniu.

Greitai plintant Delta atmainai ir lėtėjant skiepijimosi tempui, sumažėjo visuomenės pasitikėjimas Pietų Korėjos vyriausybės gebėjimu tvarkytis su koronavirusu.

Švedija

Priešingai nei dauguma šalių, Švedija, siekdama sustabdyti viruso plitimą, daugiausia rėmėsi savanoriškomis priemonėmis. Tiesa, buvo įvesti restoranų darbo laiko ir žmonių skaičiaus renginiuose apribojimai.

Kai kurie apribojimai jau dabar buvo sušvelninti, o liepos 1 d. buvo panaikintas reikalavimas į sporto renginius stadionuose neįleisti daugiau kaip 3 000 žiūrovų bei prailgintas verslų darbo laikas. Dar daugiau ribojimų buvo atšaukti liepos 15 d.

Nuo pavasario susirgimų skaičius šalyje sparčiai mažėja. Manoma, kad taip nutiko dėl didėjančio pasiskiepijusių žmonių skaičiaus ir šiltesnio oro, dėl kurio žmonės daugiau laiko praleidžia lauke.

Tačiau nerimaujant dėl Delta atmainos plitimo, dauguma į Švediją grįžtančių keliautojų turi atlikti koronaviruso testą.

Australija

Didžiąją praeitų metų dalį australai mėgavosi gyvenimu, nes ten buvo įvesti vos keli apribojimai. Australijoje nebuvo privaloma dėvėti apsauginių kaukių, kadangi pasitaikydavo dienų, kai šalyje nebūdavo nustatomas nei vienas Covid-19 atvejis.

Atsiradus viruso židiniams, būdavo įvedamas griežtas, bet trumpas karantinas, siekiant vėl sumažinti susirgimų skaičių iki nulio. Pavyzdžiui, sausio mėnesį Perte aptikus vieną koronaviruso atvejį, miestas užsidarė penkioms dienoms.

Tačiau birželio viduryje užfiksuotas Delta atmainos protrūkis vėl įkalino didžiausią šalies miestą karantine. Manoma, kad jis tęsis mažiausiai iki liepos pabaigos.

Šiuo metu mieste yra užfiksuojama daugiau kaip 100 naujų susirgimų per dieną. Mieste, nepratusiame prie apribojimų, virusas plito greitai net ir pirmomis karantino savaitėmis. Pareigūnų teigimu, žmonės apeidinėjo nustatytas taisykles, todėl jos buvo dar labiau sugriežtintos.

Ekspertai teigia, kad šalies grįžimas į normalų gyvenimą gali užtrukti, kadangi net 90 proc. šalies gyventojų nėra pasiskiepiję. Esant vakcinų, o ypač „Pfizer“ gaminamo skiepo, trūkumui, didžioji dauguma australų savo skiepo negaus iki paskutiniųjų šių metų mėnesių.

Jungtinės Amerikos Valstijos

Dėl Joe Bideno administracijos skiepų programos sėkmės, daugelis valstijų pradėjo švelninti apribojimus. Kai kuriose šalies dalyse nebeliko reikalavimų dėvėti apsaugines kaukes, buvo leista atsidaryti verslams.

Birželio mėnesį Kalifornija – daugiausia gyventojų turinti valstija – pranešė apie savo „grandiozinį atsidarymą“, o Niujorkas panaikino beveik visus apribojimus, kadangi daugiau kaip 70 proc. šių valstijų gyventojų buvo pasiskiepiję.

Naujų atvejų skaičius liko nedidelis. Nepaisant to, kad per pastarąsias dvi savaites naujų susirgimų skaičius padvigubėjo, jis yra dešimt kartų mažesnis už susirgimų per dieną skaičiaus vidurkio per patį pandemijos įkarštį sausio mėnesį.

Tačiau atsiranda vis daugiau nerimo dėl Delta atmainos, kuri sparčiai plinta ne taip noriai besiskiepijančiose valstijose. Vakcinacijos tempui lėtėjant, kai kurios valstijos rekomenduoja savo gyventojams ir toliau dėvėti kaukes, siekiant apsisaugoti nuo daug lengviau plintančios atmainos.

Niujorko mieste atvejų skaičius per savaitę išaugo beveik trečdaliu, o daugiausia naujų atvejų yra užfiksuojama rajonuose, kur skiepijasi mažiau žmonių.

Auga ir mirčių skaičius, tiesa, ne taip sparčiai kaip naujų infekcijų. Valstijos pareigūnų teigimu, beveik visi į ligonines dėl koronaviruso patenkantys pacientai yra nepasiskiepiję.