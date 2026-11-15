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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

5 metus taupė svajonių automobiliui, bet vienas vakaras viską sugriovė

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2026-11-15 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 17:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilnietis Julius su draugu taip „aplaistė“ naujai įsigytą automobilį, kad įsikišus policijai, o vėliau istorijai persikėlus ir į teismą, su transporto priemone teko atsisveikinti.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (16)

Vilnietis Julius su draugu taip „aplaistė“ naujai įsigytą automobilį, kad įsikišus policijai, o vėliau istorijai persikėlus ir į teismą, su transporto priemone teko atsisveikinti.

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Vyras įkliuvo pareigūnams girtas prie vairo. Jis teigė išgėręs tik 100-120 gr degtinės bei kaltino blogą kepenų veiklą.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

Su draugu „aplaistė“ automobilį

Bylos duomenimis, Julius vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas.

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2024 m. gruodžio 16 d., apie 18.10 val., Vilniuje, Vikingų gatvėje, vyras vairavo automobilį „Honda CR-V“, kai policijos pareigūnai tikrinimo metu jam nustatė 1,73 promilių girtumą.

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Vyras teisme savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo pripažino, kaltės nesikratė:

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„Tą dieną buvau darbe ir sutikau seną draugą, mes pašnekėjome, parodžiau įsigytą automobilį, draugas pasakė, kad reikia „aplaistyti“, tada mes nusipirkome nedidelį 200 gr buteliuką degtinės, kurį išgėrėme automobilyje.

Automobilis stovėjo prekybos centro aikštelėje, aš ten dirbau. Po to draugas išvažiavo. Man irgi reikėjo važiuoti, todėl atsisėdau prie vairo ir nuvažiavau. Nežinau, kodėl taip pasielgiau, nepagalvojau.

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Aikštelėje buvo ir daugiau transporto priemonių. Prie sankryžos policijos automobilis įjungė švyturėlius, dėl to išsigandau. Stovėjau prie sankryžos ir laukiau žalios šviesos, kuomet privažiavo policijos pareigūnai, jie klausė, ar vartojau alkoholį?“

Anot Juliaus, jam buvo nustatytas 1,73 prom. girtumas. Vyras teigė, kad žino, jog negalima vairuoti išgėrus, bet nemanė, kad gresia tokios sankcijos, nes niekada nebuvo susidūręs su tuo.

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„Automobilį vairuoju jau 30 metų ir taip nėra buvę, esu gavęs baudų tik už greitį. Jei būčiau žinojęs, kad manęs laukia tokios problemos, būčiau ėjęs pėsčiomis. Aš daug negėriau. Mes dviese išgėrėme 200 gr, tačiau turiu visokių bėdų dėl sveikatos, gal kepenys blogai dirba.

Labai apgailestauju, kad taip pasielgiau, gailiuosi, jog sėdau už vairo išgėręs. Automobilį „Honda“ įsigijome prieš 3 metus. Automobilis yra mano bendra nuosavybė su žmona, mes taupėme 5 metus“, – teisme atviravo vilnietis.

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Sulaukė piliečio pranešimo

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pasakojo, kad gavo nurodymą vykti į Vikingų gatvę.

Ten, anot pranešėjo, į automobilį „Honda“ ilgesnį laiką bandė patekti vyras, kuris atrodo neblaivus, o pokalbio metu jis įsėdo į automobilį ir užvedė variklį. 

Vykstant į įvykio vietą, mobilaus ryšio telefonu buvo susisiekta su pranešėju, kuris važiavo automobiliui „Honda“ iš paskos ir sekė jį.

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Automobilį „Honda“ pareigūnai sustabdė prie šviesoforo. Vairuotojo vietoje sėdėjo vyras, daugiau asmenų automobilyje nebuvo.

Priėjus ir bendraujant su vairuotoju, nuo jo sklido alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli, paklausus, kada jis vartojo alkoholį, vyras pasakė, kad šiandien vartojo alkoholį, tačiau kada, nurodyti negalėjo.

Prie savęs vairuotojas neturėjo jokių dokumentų, iš pateiktų duomenų žodžiu, susitikrinus per sistemą, nustatyta, kad automobilį vairavo kaltinamasis.

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Pasitikrinti blaivumą jis sutiko, pirmuoju tikrinimu jam nustatytas 1,73 promilės, o antruoju – net 2,12 promilės girtumas.

Vairuotojas po antro patikrinimo paaiškino, kad iki pradėdamas važiuoti alkoholį vartojo prieš 15 minučių.

Prarado automobilį, kuriam tiek metų taupė

Teismas nusprendė atleisti Julių nuo baudžiamosios atsakomybės perduodant jį laiduotojos atsakomybei vieneriems metams, su 1 tūkst. eurų užstatu ir baudžiamąją bylą nutraukti.

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Vyrui 2 metams uždrausta naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones. Taip pat buvo konfiskuotas automobilis „Honda CR-V“.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

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