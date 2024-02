13-metės dingimas – be masinės paieškos: policija paaiškino, kad buvo 1 priežastis

Naujienų portalas tv3.lt anksčiau rašė, kad dingusioji domėjosi „Cosplay“ kultūra, kai kurie svarstė, jog užuomenų dėl merginos dingimo galima rasti „Cosplay“ kultūra besidominčių žmonių grupėse.

Susisiekus su policijos atstovu, šis tvirtino, kad šiuo metu yra intensyviai tikrinama gauta informacija, apklausiami artimieji ir draugai.

„Pareigūnai tik gavę pranešimą, nuo pat pirmos minutės pradėjo aiškintis aplinkybes ir priėmė sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl asmens paieškos.

Šiuo metu pareigūnai intensyviai tikrina visą gautą informaciją, peržiūri miesto kamerų vaizdo įrašus, apklausia artimuosius ir mergaitės draugus, kurie gali turėti reikšmingos informacijos“, – penktadienį naujienų portalui tv3.lt sakė Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas.

Jis pridūrė, kad nemažai gauta pranešimų iš gyventojų, kuriuose teigiama kad panaši mergaitė pastebėta įvairiose vietose – šią informaciją apdoroja ir tikrina pareigūnai.

Paklausus, ar neplanuojama pasitelkti savanorių, policijos atstovas atsakė, kad toks sprendimas nepriimtas.

„Norint į paiešką pajungti savanorius, pareigūnai turi nustatyti konkrečią teritoriją, kurioje būtų tikslinga vykdyti paiešką grupėmis“, – teigė T. Bražėnas.

Dingusios mergaitės tvirtino, kad daug žmonių ir taip siūlo savanorišką pagalbą. Ji naujienų portalui tv3.lt teigė, kad policija nepajungia savanorių į paieškas, nes yra vertinama visa situacija, pareigūnai ieško geriausių sprendimų.

„Iš tikrųjų yra labai labai daug žmonių, kurie mums padeda, kurie ieško, žvalgo apylinkes. Kadangi neturime jokios konkrečios vietos, kurioje galima būtų ieškoti, tai tiesiog iešiom visur, visur, tai yra tikrai tikrai daug žmonių, dabar, va, skelbimus ruošiame visame mieste kabinti“, – ketvirtadienį komentavo I. Stankevičienė.

Išėjo be telefono, buvo pas draugę

„Facebook“ grupėje mergaitės mama penktadienio rytą dalijosi, kad kol kas naujų žinių nėra.

„2024 02 23 – PENKTA DIENA! VIS DAR NETURIME JOKIOS INFORMACIJOS APIE MEDOS BUVIMO VIETĄ.

2024 02 19 paskutinė žinoma buvimo vieta:

~8h išėjo iš namų Baltupiuose, Vito Gerulaičio gatvėje ir nuvažiavo į Didžiąją Riešę.

~9-13h buvo Didžiojoje Riešėje, Kampinės gatvėje“, – rašė mama.

Be to, patvirtinta, kad dingusioji iš namų išėjo be telefono.

Paauglės mama ketvirtadienį tvirtino, kad dingusiosios draugė teigė, jog ji nieko nepastebėjo ir nieko rimto Meda jai nesakė.

Paklausus, ar dieną prieš dingimą kas nors atsitiko, dėl ko mergina galėjo nuspręsti išeiti iš namų, mama patvirtino, kad ne.

„Nieko neatsitiko, tikrai nieko neatisitiko. Net nebuvo jokio jokio įtarimo apie tai, kad taip gali nutikti“, – tikino ji.