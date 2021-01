Čaplinskas: oficialiai skelbiama COVID-19 susirgimų statistika gali būti didesnė, nei atvejų yra iš tikrųjų

Socialiniame tinkle paskelbęs naujieną jis pasakojo, kad PSO koronaviruso SARS-CoV-2 diagnostinių tyrimų gairėse nurodoma, jog silpnai teigiami PGR tyrimų rezultatai turi būti kruopščiai interpretuojami.

„Virusui aptikti reikalingas ciklo slenkstis (Ct) yra atvirkščiai proporcingas paciento viruso krūviui. Pabrėžiama, kad jei PGR tyrimo rezultatai neatitinka klinikinio vaizdo, reikia paimti naują mėginį ir pakartotinai jį ištirti naudojant tą pačią arba skirtingą NAT technologiją.

Pasak PSO, koronaviruso infekcijos paplitimas keičia prognozuojamą tyrimų rezultatų vertę; mažėjant ligos paplitimui, padidėja klaidingai teigiamų rezultatų rizika. Mažėjant ligos paplitimui, mažėja tikimybė, kad asmuo, turintis teigiamą rezultatą (aptiktas SARS-CoV-2 virusas), yra tikrai užsikrėtęs SARS-CoV-2, nepriklausomai nuo nurodyto specifiškumo.

PSO primena, kad prie daugumos ligų PGR tyrimai yra nurodyti kaip pagalbinė diagnozės nustatymo priemonė. Todėl, nustatydami diagnozę, medikai turi atsižvelgti į visas aplinkybes: mėginio paėmimo laiką, mėginio tipą, tyrimo ypatumus, klinikinius reiškinius, paciento anamnezę, kontaktus ir epidemiologinę informaciją. Vieno PGR tyrimo, laikomo diagnostikos „auksiniu standartu“, nebepakanka“, – dėstė jis.

Gali iškreipti statistiką

Kaip teigė S. Čaplinskas, naujosios koronaviruso SARS-CoV-2 diagnostinių tyrimų rekomendacijos tik dar kartą parodo, kokia yra sudėtinga šio viruso diagnostika ir kaip svarbu, kokiose laboratorijose šis tyrimas atliekamas.

„Silpnai teigiamų tyrimų dėl SARS-CoV-2 viruso rezultatų interpretacija gali iškreipti statistiką. Šias problemas padėtų spręsti išorinė laboratorijų, atliekančių COVID diagnostiką, kokybės kontrolė, kurios iki šiol Lietuvoje nėra. Būtent todėl niekas negali atsakyti į klausimą, kodėl vienose laboratorijose teigiamų PGR rezultatų gaunama žymiai daugiau nei kitose.

REKLAMA

Apie nevienareikšmius ir Lietuvoje vėluojančius SARS-CoV-2 laboratorinės diagnostikos algoritmus, metodinės lyderystės laboratorinės diagnostikos metodų diegimo bei išorinės kokybės kontrolės trūkumus esu jau daug kartų akcentavęs viešoje erdvėje. Priminsiu, kad gali būti PGR tyrimo rezultatas teigiamas, bet žmogus gali būti neužkrečiamas. Vadinasi, ir saviizoliacija tokiems asmenims būtų nereikalinga. O čia jau keičia visą pandemijos epidemiologijos vaizdą. Yra apie ką pasvarstyti sprendimų priėmėjams“, – rašė profesorius.

686 nauji atvejai

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 686 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 14 žmonių, antradienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Antradienį tokių asmenų – 10, todėl bendras mirčių skaičius – 24.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 2462 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 177 tūkst. 934 žmonės, 121 tūkst. 907 pasveiko. Nuo koronaviruso iš viso mirė 2688 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 58 tūkst. 599 žmonės, abiem dozėmis – 9021 žmonės.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 1647 COVID-19 pacientų, 173 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1090 pacientų, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 102 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 124 pacientai.