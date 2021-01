Dulkys neatmeta, kad karantinas atskirose savivaldybėse galėtų laisvėti skirtingai

Kaip nurodė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, pagrindiniai rodikliai, leisiantys kažkokius karantino švelninimus, tai – 14 d. sergamumas 100 tūkst. gyventojų ir teigiamų COVID-19 testų procento dalis, skaičiuojama nuo visų atliktų testų. Šiuo metu šie rodikliai atitinkamai yra 515 ir 10,7 proc.

Ekspertų teigimu, palankių skaičių, jau leidžiančių atleisti draudimus, būtų galima tikėtis nebent tik vasario pabaigoje ar kovo pradžioje. Baiminamasi, kad tą padarius per anksti, situacija vėl gali nekontroliuojamai pakrypti į blogąją pusę.

Visgi ministro patarėja Aistė Šuksta patvirtino, kad viena galimų karantino atlaisvinimo strategijų – situacijos vertinimas atskirose savivaldybėse.

„Situacija savivaldybėse šiuo metu stebima šviesoforo principu. Šiandien 58 savivaldybės vis dar yra „raudonos“, o dvi – Rietavo ir Neringos – „geltonos“. Rodikliams gerėjant bus vykdomi atlaisvinimai. Viena iš galimų strategijų – savivaldybėms taikomi atlaisvinimai, remiantis jų rodikliais“, – komentavo ji.

Kur didžiausias sergamumas?

Vertinant sergamumo 100 tūkst. gyventojų rodiklį, naujausi statistikos departamento duomenys rodo, kad žemiau 200 atvejų jau atsidūrė Jurbarko rajono savivaldybė. Tiesa, kol kas kitas svarbus rodiklis – teigiamų COVID-19 tyrimų dalis per 7 dienas čia yra 9,7 proc. Bendras šalies siekiamas šis rodiklis, anksčiau įvardytas ministro, – mažiau nei 5 proc.

Tuo metu karščiausiu koronaviruso tašku Lietuvoje išliekančioje Visagino savivaldybėje šis rodiklis yra 1,584.

Antirekordų gretose toliau rikiuotųsi Kazlų Rūdos (970,1), Trakų rajono (851,2), Utenos rajono (771,8), Ukmergės rajono (770,6) savivaldybės.

Po Jurbarko mažiausias siekiantis sergamumas fiksuojamas Rietavo savivaldybėje (220,4), toliau rikiuojasi Šakių (250,9), Šilalės (251,2), Tauragės (283) rajonų savivaldybės.

Kaip aiškino ministras, atitinkamų laisvinimų konkrečiose srityse galima tikėtis pasiekus 200, 150, 100 atvejų sergamumą. Jam mažėjant toliau, apribojimų visai neliktų.

Savivaldybių situacija skiriasi

Portalas tv3.lt primena, kad dar prieš paskelbiant visuotinį karantiną Lietuva buvo suskirstyta į kelias sergamumo zonas. A. Dulkys jau yra užsiminęs apie galimą lokalų pandemijos šalyje valdymą ir nevienodas atskirose savivaldybėse taikomas priemones.

Prieš savaitę jis aiškino, kad vėlesniuose Vyriausybės posėdžiuose šiuo klausimu bus diskutuojama.

„Jei prieš tai, gruodžio viduryje visa Lietuva, visos savivaldybės vienodai „degė“ raudona spalva, tai, taip, dabar situacija yra skirtinga. Turime didelę dalį savivaldybių, kur labai gerėja rodikliai, yra savivaldybių, kur judama kita linkme. Ir čia ta ir bus diskusija, kaip elgtis.

Nes čia vėl yra skirtingos nuomonės – ar stengtis išlaikyti tą savivaldybę švaria ir neleisti į ją įvažiuoti virusui, ar naudoti kitas priemones. Aš visgi labiau tikėčiau to plataus testavimo metodu“, – kalbėjo A. Dulkys.

Kas laisvėtų pirmiausiai?

Nors kol kas sergamumo rodikliai dar nėra tokie maži, kad būtų galimi karantino draudimų pokyčiai, premjerė Ingrida Šimonytė užsiminė, kad, jei leis duomenys, vasario viduryje jau būtų galima galvoti apie tam tikrus karantino švelninimus.

Tarp pirmųjų svarstomų atlaisvinimų – galimybė leisti bendrauti dviem namų ūkiams, taip pat gydymo įstaigose būtų didinamas planinių stacionarinių paslaugų skaičius. Būtų svarstoma grąžinti į mokyklas pradinukus. Toliau lauktų sprendimas dėl leidimo veikti ne maisto prekių parduotuvėms, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko.

686 nauji atvejai

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 686 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 14 žmonių, antradienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Antradienį tokių asmenų – 10, todėl bendras mirčių skaičius – 24.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 2462 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 177 tūkst. 934 žmonės, 121 tūkst. 907 pasveiko. Nuo koronaviruso iš viso mirė 2688 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 58 tūkst. 599 žmonės, abiem dozėmis – 9021 žmonės.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 1647 COVID-19 pacientų, 173 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1090 pacientų, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 102 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 124 pacientai.