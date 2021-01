Viceministrė Simonaitytė įvardijo, kokiu atveju galima laukti ribojimų švelninimo

Tai kaipgi išties su karantino švelninimu? Kada tikėtini atlaisvinimai ir kiek realūs prezidento užmojai iki Mindauginių paskiepyti didžiąją dalį gyventojų? Kalbame su sveikatos apsaugos viceministre Živile Simonaityte.

Karantiną siūloma pratęsti iki vasario 28 dienos. Ar tai reiškia, kad visi suvaržymai ir liks iki tos dienos, ar kažkas keisis?

Taip, karantiną bus siūloma pratęsti iki vasario 28 dienos. Dar šią savaitę bus gryninami kriterijai ir norime tuos kriterijus pristatyti visuomenei, ką ir kaip mes laisvinsime pasiekę vienus ar kitus rodiklius. Pagrindinis rodiklis, kurio mes sieksime, tai yra suminis užsikrėtimų skaičius per paskutines 14 dienų. Ir jei mes pasieksime, kai turėsime po 500 atvejų per dieną, tuomet turėsime vienus atlaisvinimuus, turėdami 200 atvejų per dieną turėsime kitus atlaisvinimus ir taip sieksime po truputį atlaisvinti suvaržymus.

Įvardijote konkrečius kriterijus. Šiandieną taip pat užsiminėte, kad galėtų būti švelninami judėjimo ribojimai bei mokymasis. Kada būtų galima šių priemonių švelninimo laukti?

Turbūt čia apie kiekvieną sritį galima būtų kalbėti atskirai.

Kalbant apie judėjimą yra keli momentai. Vienas momentas yra atlaisvinti judėjimą tik tarp žiedinių savivaldybių, kitas variantas yra atlaisvinti judėjimą darbo dienomis, bet palikti ribojimus savaitgaliais. Trečias variantas panaikinti kontrolę, bet palikti rekomendaciją, kad būtų kuo mažiau judėjimo. Tai priklausant nuo atvejų skaičiaus ir kiekvienas scenarijus būtų skirtingas.

Kalbant apie švietimą – startas būtų kalbant apie ikimokyklinį ir pradinį ugdymą, vėliau, dar mažėjant atvejų skaičiui, galėtume kalbėti apie kontaktinį visų moksleivių mokymą.

Visą pokalbį žiūrėkite „Dienos komentare“ viršuje.