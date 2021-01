Iš psichiatrinės ligoninės pabėgęs vyras supriešino institucijas: aiškinasi, ar galėjo vadinti pavojingu

Policija sekmadienio vakarą išplatino pranešimą, kad pabėgęs vyras buvo ginkluotas, kad jis pavojingas ir asmens elgesys gali būti neprognozuojamas. Po kelių valandų vyras rastas ir pareigūnams nesipriešinantis pacientas buvo grąžintas į gydymo įstaigą.

Toks specialiųjų tarnybų pranešimas, kad pabėgęs žmogus pavojingas sukėlė psichiatrinės ligoninės nuostabą. Ligoninės teigimu, pacientas jokio nusikaltimo pabėgdamas nepadarė, nieko nesužalojo ir nesipriešino policijos pareigūnams, atvykusiems jo parvežti į ligoninę.

Vilniaus psichiatrijos ligoninė komentuoja, kad šiuo metu yra tariamasi su policijos atstovais, siekiant rasti kompromisą, ir kad ateityje tie, kuriems reikia pagalbos nebūtų traktuojami kaip nusikaltėliai.

Šiuo metu policija tiria, kaip pacientas galėjo pasišalinti iš ligoninės ir su savimi pasiimti virtuvinius peilius. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja tikina, kad toks tyrimas gali trukti mažiausiai 10 darbo dienų.

Ligoninė: dažniau gali tapti aukomis nei patys įvykdyti nusikaltimą

Naujienų portalo tv3.lt kalbinta ligoninė, kurioje gydomas pacientas, komentuoja, kad žmonės sergantys psichikos ligomis dažniau tampa nusikaltimų aukomis nei patys įvykdo nusikaltimą.

„Ar jau pasišalinęs pacientas galėjo sukelti pavojų aplinkiniams, dabar sunku atsakyti. Policijos duomenimis, pareigūnams visiškai nesipriešinta. Šiuo konkrečiu atveju, pacientas nusikaltimo neįvykdė. Skirtingai, negu susidaro įspūdis iš policijos išplatinto pranešimo.

Su policijos atstovais jau deriname veiksmų planą, kad tokios situacijos, kai pacientas, kuriam reikia pagalbos, pateikiamas kaip pavojingas nusikaltėlis, kad tai nepasikartotų“, – kritiškai atsiliepia gydymo įstaiga.

Ligoninės pozicijai pritaria ir Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro „Vasaros“ ligoninės direktorius, psichiatras Martynas Marcinkevičius.

Eksperto teigimu nuo psichikos ligų kenčiantys pacientai dažniausiai nesiekia pakenkti kitiems.

„Gali pacientai būti pavojingi pavyzdžiui dėl to, kad mėto daiktus per langą. Jie niekam nenori pakenkti, tiesiog nepatiko koks daiktas, tarkim televizorius, nusprendžia, kad tas daiktas kenkia ir išmeta per langą. Tokiais atvejais gali kilti pavojus praeiviams“, – tikina psichiatras.

Vis dar išlieka stigma

M. Marcinkevičius svarsto, kad didelė dalis visuomenės vis dar turi tarybinių laikų įsivaizdavimą, kad psichiatrijos ligoninė – kalėjimas. Iš tikrųjų beveiki visi ligoniai gydomi savo noru, o pabėgę nieko blogo nepadaro.

„Kartais gali pasirodyti žmogui, kad kažkas namie negerai, kad būtinai turi bėgti, padėti artimiesiems, nes gal jiems kas negerai.

Kartais žmonės bėga ir dėl to, nes nori žudytis, skyriuje gana griežta priežiūra šiuo atveju, kad nenusižudytų žmogus. Kartais gydymo pradžioje vis tiek nepaleidžia ta mintis.

Normali praktika ligoninėse: pasišalinus pacientui informuojama policija, artimieji ir dažniausiai tas žmogus per keletą valandų atsiranda, nes dauguma bėga ar namo, ar pas pažįstamus. Dažniausiai net ne policija, o artimieji atveža atgal tą žmogų“, – tikina medikas.

RVPL pateiktame komentare svarstoma, kad tokia visuomenės stigma apie psichikos sutrinkimus turinčius žmones yra ydinga ir gali net pakenkti gydymui:

„Vakar įvykusi situacija yra išimtinis atvejis: pacientas pasišalino per tarnybines patalpas, į kurias, neturint rakto, galima patekti tik jėga. Manome, kad sekmadienio vakarą nuaidėję dviprasmiški ir ne visai etiški pranešimai apie pacientą gali paveikti jo savijautą ir prisidėti prie psichikos sutrikimus patiriančių žmonių stigmatizavimo. Prašome supratingumo.“

Sustiprinta apsauga tik Rokiškyje

Vienintelė psichiatrijos ligoninė Lietuvoje, kurioje dirba ne tik medicinos bet ir apsaugos personalas yra Rokiškio psichiatrijos ligoninė, kurioje gydomi pacientai, kuriuos teismas pripažino nepakaltinamais.

M. Marcinkevičius tvirtina, kad visose kitose psichiatrijos ligoninėse Lietuvoje pacientai gydosi savanoriškai.

„Įprastose ligoninėse priverstiniai pacientai nesudaro net vieno procento. Pavojingų pacientų bendrose ligoninėse praktiškai nėra.

Jei pacientas būtų tik su pižama pabėgęs, niekas neatkreiptų dėmesio. Tikrai labai retas atvejis, kad pacientas būtų agresyvus kitų, svetimų žmonių atžvilgiu“, – svarsto psichiatras.