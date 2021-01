TV3 Žinios. Policija telkia pajėgas: protokolus žada nepaklususiems žiemos mėgėjams

Policija sako, kad gyventojai per daug atsipalaidavo, ir sutelkė dar didesnes pajėgas viešose vietose – vien per vakar dėl karantino ribojimų nesilaikymo nubaudė per tris šimtus žmonių, keliuose apgręžė apie pusantro tūkstančio automobilių.

