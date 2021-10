100 eurų pensininkui – labai reikšminga suma: kaip jaučiasi pavyzdingai pasiskiepiję?

Pirmadienį paskelbta, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo vyresniems nei 75-erių gyventojams skirti vienkartinę 100 eurų dydžio išmoką už skiepą nuo COVID-19.

Isoda: pareigingi gyventojai bus įskaudinti

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda siūlymą senjorus skatinti vakcinuotis jiems skiriant 100 eurų išmokas vertina neigiamai. Meras mano, kad ši priemonė stipriai supriešins visuomenę.

„Gal pradžioje reikėjo, kai prasidėjo masinė vakcinacija, kai galėjo visi, kad būtų lygios teisės. Dabar manau, kad girdėsime daugiau neigiamų dalykų negu teigiamų. Šis sprendimas jau dabar nušviestas gana neigiamai – Vyriausybės narių nesutarimas. Kas girdisi iš visuomenės, visi neigiamai priima šį siūlymą“, – tv3.lt komentuoja P. Isoda.

Politiko vertinimu, priemonė neturės teigiamos įtakos vakcinacijos rodiklių gerinimui. Be to, tie, kurie jau yra pasiskiepiję anksčiau ir be jokio paskatinimo, jausis savotiškai nuskriausti.

Marijampolės savivaldybė dar masinei vakcinacijai įsibėgėjus gyventojus už vakcinaciją apdovanojo. Savivaldybė rengė loterijas, kuriose pasiskiepiję asmenys galėjo laimėti įvairius prizus.

Pasak P. Isodos, jau tuomet girdėtos anksčiau pasiskiepijusių asmenų nuoskaudos. Tie, kurie pasiskiepijo anksčiau, negalėjo dalyvauti loterijoje.

„Kalbant apie pinigus, kas yra dar jautriau negu prizai, neigiamos reakcijos būtų daugiau ir, ko gero, nebūtų iki galo sąžininga, nes, jei kalbant apie mažiau pajamų gaunančius senjorus, 100 eurų daug kam yra reikšminga suma – trečdalis ar net pusė jų gaunamos pensijos.

Manau, kad būtų daug įžeistų, įskaudintų žmonių, kad jie negali papildyti savo biudžeto, nes jie (pasiskiepijo – aut. past.) savo laiku, pavyzdingai“, – teigia P. Isoda.

Senjorų vakcinacija Marijampolės savivaldybėje neatsilieka nuo bendro Lietuvos vidurkio. Čia yra paskiepyta 77 proc. 75–79 m. amžiaus grupei priklausančių asmenų ir beveik 69 proc. 80 m. ir vyresnių senjorų. Lietuvos rodiklis yra šiek tiek mažesnis atitinkamai daugiau nei 76 proc. ir daugiau nei 65 proc.

Meras sako, kad senjorus paskiepyti pavyko su jais kalbantis tiesiogiai. Esą visiems savivaldybėje gyvenantiems senjorams buvo paskambinta, su jais pasikalbėta. Vėliau pamačius, kad senjorų vakcinacijos rodikliai atsilieka, buvo sugalvota rengti akciją „Atsivesk senjorą ir pasiskiepyk pats“. Jauni gyventojai, tuo metu dar neturėję galimybės skiepytis, į vakcinacijos centrus atvykę su senjorais, galėjo pasiskiepyti ir patys.

Tai, P. Isodos vertinimu, yra veiksmingiausios dvi priemonės, paskatinusios gyventojus vakcinuotis.

Tačiau jei visi gyventojai vakcinuotis būtų skatinami piniginėmis išmokomis, rezultatų, pasak P. Isodos, tai duotų.

Miškinienė: anksčiau pasiskiepiję gali jaustis nuskriausti

Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sako, kad įvairūs siūlymai visad yra gerai, tačiau prieš juos priimant reikėtų įvertinti, ar ilgesniame laikotarpyje jie neturės neigiamos įtakos.

„Priėmus sprendimą skatinti kiekvieną senjorą nuo tam tikro amžiaus išmoka vakcinuojantis, <…>, tikrai diskriminuojami ir, mano manymu, nuskriausti liktų tie senjorai, kurie iš tikrųjų buvo sąmoningi, pilietiški, galvojo apie save ir kitus, teise pasiskiepyti pasinaudojo iš karto, kai tik buvo tokia galimybė.

Dėl to sprendimas yra gražiai skambantis, bet, mano manymu, jame yra užprogramuotas konfliktas ir klausimas, ar iš principo mes nediskredituotume skiepų klausimo, ar aktyvumas būtų didesnis“, – tv3.lt sako A. Miškinienė.

Be to, kaip sako merė, skiepytis reikia skatinti ne tik senjorus, bet ir kitas visuomenės grupes. Vis dėlto idėjai pinigais skatinti skiepytis visus gyventojus, ne tik senjorus, A. Miškinienė nepalaikytų.

„Suprantu, kad COVID-19 yra grėsminga, valdyti situaciją yra sudėtinga ir kol kas situacijos valdymas nėra toks, kokio laukiame. Problemų, iššūkių turime labai daug, bet tai nėra vienintelė liga, kuri egzistuoja pasaulyje ir Lietuvoje“, – teigia A. Miškinienė.

Merės manymu, gyventojus skatinti skiepytis reikėtų jiems suteikiant patikimos informacijos ir su jais tinkamai komunikuoti. Tiems, kuriems reikalinga socialinė parama, merė skatina padėti kitaip, o ne skiriant išmokas už vakcinaciją.

„Nuo pat pradžių, kada gavome vakcinas ir turėjome teisę organizuoti skiepijimosi procesą, mes visada stengiamės, kad pasiskiepyti būtų kuo paprasčiau ir kad žmogui nereikėtų išleisti nei lėšų kelionei, nei ilgo laiko laukiant skiepo. Todėl, jei bus vakcinuojama arčiau gyvenamosios vietos, pas tuos, kurie negali atvykti, (reikia – aut. past.) atvykti į namus. Jeigu mes pasirūpinsime pavežėjimu, būsime ten, kur yra daugiau žmonių.

Pavyzdžiui, Lazdijų rajone labai sėkmingai vakcinavimas vasaros laikotarpiu veikė per šventes, atlaidus. Jeigu vakcinavimo centrai bus ne tik rajonų centruose, bet atskiruose seniūnijose. Jeigu su žmonėmis bus kalbama, nebus laukiama, kol jie ateis ir užsiregistruos, o bus aktyviai ieškoma jų, <…>, žmonės skiepysis“, – svarsto A. Miškinienė.

Merė pabrėžia, kad Lazdijų rajone gyventojai skiepytis nebuvo raginami loterijomis, prizais ar panašiais dalykais.

Visockas: jokio pavydo negali būti

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas idėją skatinti senjorus vakcinuotis piniginėmis išmokomis vertina teigiamai. Mero manymu, senjorai yra pažeidžiama visuomenės grupė, o 100 eurų išmoka yra kaip savotiškas pensijos pakėlimas.

„Aš pritariu, kad senjoras galėtų gauti pinigus vien dėl to, kad jam tų pinigų striuka. Jeigu tai atkreips senjorų dėmesį, jie ateis ir pasiskiepys, tai visai neblogas dalykas“, – tv3.lt komentuoja A. Visockas.

Politikas sako, kad pergyventi dėl mažesnių senjorų skiepijimo rodiklių nereikėtų. Jo nuomone, Lietuva nuo kitų valstybių atsilieka todėl, kad vakcinas nuo COVID-19 gavo vėliau. Tačiau paskatinti vyriausius gyventojus vakcinuotis, pasak jo, būtų pravartu.

„Gerbiu Vyriausybę, kuri pakankamai ryžtingai pasisako šiuo klausimu: prašom, apmokame jūsų iniciatyvą, jūs galėsite nueiti į teatrą, pasinaudoti pinigais kitoje vietoje, tik ateikite pasiskiepyti. Kai paskiepysime rizikos grupes, nebebus svarbu, nes likusi visuomenės grupė yra atspari ir ligoninės niekas neužsikimš“, – svarsto A. Visockas.

Keliamas klausimas, ar tie, kurie savo noru skiepijosi ir už tai negavo jokių išmokų, nesijaus nuskriausti. A. Visockas taip nemano.

„Tie, kurie yra pasiskiepiję, džiaugsis, kad likusioji dalis pasiskiepijo. Manau, kad negalima čia kurti pavydo scenų, nes ne ta vieta ir ne toks tikslas. Tikslas yra valstybės ir ji gali naudoti įvairias priemones, kada siekiama, kad švietimas ir kitos sistemos veiktų.

Bėda sistemoje yra ta, kad vyresnio amžiaus žmonės nėra paskiepyti iki tokio lygmens, iki kokio turėtų būti. Apie jokius pavydus čia kalbėti nėra vietos, todėl, kad tas senjoras, kuris pasiskiepijo, irgi gali susirgti“, – sako A. Visockas.

Meras mano, kad peikti Vyriausybės dėl šio klausimo svarstymo nereikėtų.

„Kai dirbi ir kažką darai, visada būsi kaltas. Čia gal vos vos kalta Vyriausybė, bet iš esmės tikrai pagirtinas žingsnis už ieškojimą“, – teigia A. Visockas.

Pinigais skatintų vakcinuotis

Portalas tv3.lt primena, kad SADM įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo vyresniems nei 75 m. amžiaus asmenims skirti vienkartinę 100 eurų išmoką už skiepą nuo COVID-19. Ją gautų beveik 300 tūkst. gyventojų.

Išmoką gautų asmenys, kurie nebuvo pasiskiepiję iki šių metų rugsėjo 1 d. ir tai padarys iki šių metų gruodžio 1 d. Žmogui būtų skiriama tik viena vienkartinė išmoka, ji būtų mokama šių metų gruodį ir kitų metų balandį. Išmokas skirtų išmokėtų „Sodra“.

Ministerija skaičiuoja, kad išmokoms iš valstybės biudžeto reikėtų skirti 27,19 mln. eurų.

Išmokų skyrimui dar turės pritarti Seimas ir prezidentas.

Idėją skatinti gyventojus vakcinuotis piniginėmis išmokomis dar anksčiau yra pateikę valstiečiai.