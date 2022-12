Merūnas – apie šeimos tradicijas, šventes ir sūnus: „Visada tikiuosi, kad viskas nesibaigs didžiuliais ginčais“

Šiemet kalėdinis laikotarpis Merūnui itin užimtas – koncertuoti tenka daug, poilsiui tiek daug laiko nelieka.

„Turėsiu kalėdinį turą, labai daug privačių švenčių. Gruodis man tikrai aktyvus, turiu daug repeticijų. Dabar visas mano gyvenimas vyksta bėgte. 10 ryto prasideda repeticija, pirmą valandą laikas kelionei, tada koncertas, o namo grįžtu 1-2 nakties. Kitą rytą atsikeliu ir vėl tas pats“, – neslepia pašnekovas.

Vis dėlto per didžiąsias metų šventes jis tikina nedirbsiantis – tai laikas, skirtas šeimai.

„Kalėdos man šventas dalykas. Galbūt tik vieną kartą per savo karjerą esu pirmą Kalėdų dieną dainavęs privačiame koncerte. Daugiau – ne. Ypač kai atsirado vaikai, net nedrįstu planuoti jokių koncertų per Kalėdas. Nebent koncertuoju per Naujus metus – tada su šeima planuoju kelionę. Bet man šios dienos yra be galo svarbios, todėl jas palieku laikui su šeima“, – šypsosi jis.

„Turiu prioritetus gyvenime, kai kurie dalykai man yra šventi. Aišku, suprantu, kad jei per metus vienintelis koncertas, tai gal šventę ir skirtum. Bet manau, kad tiems koncertams turi būti skirtas laikas. Prioritetai gyvenime turi būti sustatyti, o man prioritetas yra šeima“, – tikina atlikėjas.

Šeimos tradicijos

Kaip tikina dviejų vaikų tėvas, šventinės tradicijos jų šeimoje pradėjo vystytis visai neseniai. Tačiau su metais jų vis daugėja – tame, kaip sako vyras, ir yra didžiausia prasmė.

„Ketvirtus ar trečius metus mes stengiamės patys namuose kepti sausainius ir iš jų daryti namelį, – šypteli jis. – Vienais metais pavyksta, kitais išeina cukraus pastatai. Po truputį mūsų šeimoje tradicijos įsivyrauja. Pas mus namuose du nykštukai apsigyveno, kurie vis krečia išdaigas, o vaikai ieško, kaip tas išdaigas po jų ištaisyti.

Švenčių išvakarėse smagu, kai visi ruošia maistą. Tai ir yra prasmė – kartu leisti laiką. Visada tikiuosi, kad tas maisto gaminimas nesibaigs didžiuliais ginčais arba pykčiais, tad tas geras laikas mums – taip pat išbandymas. Smagu ir tada, kai gamindami padauginame druskos ar įdedame per mažai cukraus.

Tas ir parodo, kokie tie nauji metais bus – ar labai sūrūs, ar labai saldūs, laimingi.“

O ar daugiau tradicijų atsirado namuose gimus vaikams?

„Vaikai turbūt ir yra pirmoji šventė – prasitarėme su Erika, kad iki gimus sūnums nelabai supratome, kam dirbome, ką mes, būdami be vaikų, darėme. Nes visa ko esmė ir prasmė atsiranda tik su vaikais.

Ir, aišku, reikėjo atkurti šeimos tradicijas – reikėjo prisiminti, ką tėvai dėl mūsų darė, paaukojo, kokių dovanų prigalvojo. Atrodo, kad užaugęs visus tuos dalykus pamiršti. O šeima padeda prisiminti. Turbūt su atitinkamu vaikų amžiumi vis daugiau tokių dalykų atsiras“, – šypsosi vyras.

Nors apie savo kulinarinius sugebėjimus dažnai neatvirauja, Merūnas tikina, kad jo šeimoje svarbi tradicija visai šeimai kartu gaminti Kūčių patiekalus.

„Kūčioms patiekalus gaminame patys, tačiau ne visus, nes kitaip namuose atsidaro „fabrikas“. Visada patys gaminame mišraines, kepame kepinius, verdame mano promotės tradicinius virtinukus. Tačiau labai stipriai mes neapsikrauname – iš dvylikos patiekalų maždaug keturis ruošiame namie“, – sako jis.

„Šeimoje gaminame pagal įkvėpimą. Niekada vienas kitam nedarome spaudimo gaminti maisto. Šventės mus truputį mobilizuoja – visada pasiskirstome, ką gaminsime. Per šventes savo pagamintą maistą vežame pas močiutę darome jungtinį stalą, tada įvykta skonių sintezė.

Turbūt tik per šventes atsiranda tas ypatingas noras nustebinti, susėsti prie stalo ir pamatyti vienas kito pastangas“, – neslepia Merūnas.

Prieš šventes prasidėjusi dovanų „karštinė“ susuko galvą ne vienam – vyras sako, kad geriau ne padovanoti brangiausią ar didžiausią dovaną, bet praleisti laiką kartu su artimiausiais.

„Aš visada kaifuoju, kai dovanoju, o man pačiam dovanų gavimas sukelia nepatogumus. Taip ir nepripratau gauti nei gėlių, nei jokių dovanų. Viduje vis jaučiu, kad lieku kažkokioj skoloj.

Vaikai dėl dovanų visada turi labai konkrečius norus, o su šeimos moterimis sunkiau. Šiemet turbūt labiausiai investuosime į keliones, nes mūsų laukia du jubiliejai – mano 40-metis ir Erikos 35 metai. Todėl nusprendėme pataupyti ir kažką rimtesnio nuveikti ne tik su šeima, bet ir su draugais. Tokie mūsų šventiniai lūkesčiai“, – teigia jis.