Žuvies nauda grožiui: patarimai, norintiems tankių ir žvilgančių plaukų

Plaukų būklė labai taikliai atspindi mūsų organizmo būklę. Jei mus vargina susilpnėję plaukai, plaukų slinkimas, galiukų išsišakojimas ir kitos problemos, būtina įsigilinti į savo organizmą ir rasti plaukų silpnėjimo priežastį. Dažnu atveju tai būtina nesubalansuota mityba – vitaminų ir mineralų trūkumas neigiamai veikia plauko struktūrą, todėl plaukas pasidaro trapus, jį lengvai paveikia aplinkos faktoriai. Norint atstatyti susilpnėjusio plauko būklę, vien išorinių plaukų priežiūros priemonių nepakaks – būtina subalansuoti mitybą ir vartoti kuo daugiau reikiamų vitaminų ir mineralų turinčių maisto produktų. Žuvis – vienas geriausiai plauką veikiančių maisto produktų, kuris stiprina plauko folikulą, maitina plaukus ir apsaugo juos nuo slinkimo bei galiukų lūžinėjimo. Apžvelgsime, kokios yra svarbiausios medžiagos, randamos žuvyje ir kaip šios medžiagos veikia mūsų plaukų būklę.

REKLAMA

Omega-3 riebalų rūgštys, randamos menkėse, eršketuose, unguriuose, skumbrėse, silkėse ir kitose žuvyse

Drąsiai galima teigti, kad omega-3 riebalų rūgštys yra vienos geriausių plaukų „draugų“. Šių rūgščių galima atrasti daugelyje žuvies rūšių: menkėse, skumbrėse, silkėse, lašišose ir kitose žuvyse. Omega-3 riebalų rūgštys yra be galo svarbios norint išlaikyti plaukų grožį. Šio medžiagos maitina plaukų folikulus ir stabdo plaukų retėjimą. Tai itin aktualu susiduriantiems su plaukų slinkimu ir plaukų retėjimu dėl amžiaus nulemtų procesų. Pavartojus daugiau produktų su omega-3 riebalų rūgštimis, plaukai pasidaro tankesni, be to, plaukų slinkimas pradeda mažiau varginti. Taip pat šios vertingosios rūgštys padeda sustabdyti ir plaukų galiukų lūžinėjimą, kuris vargina daugelį silpnų plaukų savininkų. Dietologė Harpreet Pasricha portalui „Vogue“ teigia, kad omega-3 riebalų rūgštys taip pat skatina plaukų augimą - maitindamos plaukų folikulus, jos pagreitina plaukų augimo procesą.* Anot dietologės, plaukai auga greitesniu tempu ir yra sveikesni. Šios ypatingosios medžiagos taip pat atgaivina plaukus ir padeda jiems spindėti kaip niekada anksčiau.

Vitaminas A, randamas žuvų taukuose, lašišoje ir kitose žuvyse

Pasaulyje labai daug žmonių susiduria su plaukų pleiskanojimu, tačiau daugelis nežino, kad pleiskanojantiems plaukams stinga vitamino A. Vitaminas A žmogaus organizme gamina tam tikrus riebalus, kurie neleidžia plaukams išsausėti. Jei organizme yra pakankamas kiekis vitamino A, plaukai nėra linkę pleiskanotis ir išlieka sveiki bei spindintys. Vitaminas A, kurio yra gausu žuvų taukuose, lašišoje ir kitose žuvyse, užtikrina, jog plaukai bei jų galiukai neišsausėtų, neprarastų natūralaus švytėjimo. Tai ypač aktualu žiemos sezonu, kuomet plauką veikia šaltis, vėsus vėjas, sniegas ir didelė temperatūrų kaita. Vartojant žuvies produktų, užtikrinsite plaukų apsaugą nuo pleiskanojimo, kuris gali sukelti didelį diskomfortą, be to, išlaikysite plaukų žvilgesį. Būtina žinoti, kad

REKLAMA

Vitaminas B, randamas silkėje, lydekose, krevetėse ir kitose žuvyse bei žuvų produktuose

Vitaminas B yra labai svarbus centrinei nervų sistemai, tačiau jo nauda įrodyta ir odai bei plaukams. Vitaminas B atstato pažeistų ir silpnų plaukų būklę, todėl jo trūkumas gali sąlygoti plaukų slinkimą, galiukų skilinėjimą, plauko šiurkštumą, taip pat elektrinimąsi. Nemažai vitamino B yra randama silkėje, lydekose, krevetėse ir kitose žuvyse bei žuvų produktuose.

* Apparna Gupta, „Worried about dull skin or falling hair? These Omega-3 rich foods can help“, Vogue, pasklebta 2019 m. gegužės 16 d. https://www.vogue.in/content/skin-care-hair-care-tips-best-foods-with-omega-3-for-dull-skin-and-falling-hair

Vienas svarbiausių vitamino B rūšių plaukams – vitaminas B7, dar vadinamas biotinu. Biotinas reguliuoja prakaito liaukų veiklą ir maistu aprūpina galvos odos ląsteles. Biotino trūkumas pastebimas, kuomet plaukai pradeda skilinėti, vargina galvos odos sausumas, pasikeitusi plauko struktūra. Biotinas padeda atstatyti plauko struktūrą, pagerėja plaukų augimo procesas.

Vitaminas D, randamas silkėje, skumbrėje, unguryje ir kitose žuvyse

Vitamino D, dar kitaip vadinamo saulės vitaminu, daugiausiai gauname iš saulės. Vis dėlto Lietuvoje saulėtų dienų būna ne tiek jau daug, todėl papildyti šio svarbaus plaukų būklei vitamino atsargas galime vartodami tinkamus maisto produktus. Vitaminas D yra randamas riebiose žuvyse, tokiose kaip silkė, skumbrė, ungurys ir kitos. Didžiausia vitamino D nauda plaukams yra tai, jog jis didina plaukų tankumą. Remiantis portalo „Healthline“ straipsniu, vitaminas D padeda sukurti naujus plaukų folikulus, todėl atstačius vitamino D balansą organizme, plaukai tampa tankesni, puresni.* Dažniausiai žemas vitamino D kiekis organizme yra siejamas su nuplikimu, todėl jei pastebima, jog kai kuriose galvos vietose plinkama, galima įtarti vitaminų D stygių. Vitaminas D, jei yra vartojamas reguliariai, ne tik padeda susigrąžinti plaukų tankumą, bet ir sugrąžina sveiką plaukų spindesį, plaukai labiau žvilga.

REKLAMA

Vitaminas E, randamas silkėje ir kitose žuvyse bei jūros gėrybėse

Daugelyje žuvų ir jūros gerybių randamas ir vitaminas E, kuris yra puikus antioksidantas. Vitaminas E saugo plaukus nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio, karščio, šalčio, vėjo. Tai plaukų būklę apsaugantis vitaminas, kurio stingant plaukai susilpnėja, lūžinėja, darosi šiurkštūs. Daugiausiai vitamino E yra randama žuvyje, kurią yra pamėgę mūsų tautiečiai – silkėje. Vitamino E yra ir kitose žuvyse bei kai kuriose jūros gėrybėse.

Žuvų taukai – pagalba susilpnėjusiems plaukams

Jei plaukai atrodo praradę gyvybę, slenka, labai lėtai auga, būtina skubiai spręsti šią problemą. Kuo greičiau atstatysime plaukų sveikatą, tuo mažiau bėdų turėsime ateityje. Kaip ir patiekalai iš žuvies, žuvų taukai taip pat yra labai naudingi mūsų plaukų sveikatai. Žuvų taukai – natūralus produktas, kuris išgaunamas iš riebių žuvų. Šiame produkte yra daugybę naudingų medžiagų, kurios naudingos plaukams. Žuvų taukuose esančios omega-3 riebalų rūgštys maitina plaukų folikulus ir skatina plaukų augimą. Sudėtyje esanti palmitino rūgštis stiprina plaukų šaknis ir suteikia tvirtumo plaukui per visą jo ilgį. Oleino rūgštis gerina plaukų galiukų būklę ir teigiamai veikia plauko struktūrą. Vitaminas A kovoja su plaukų trapumu, vitaminas B gerina plaukų augimo procesą, o vitaminas D sugrąžina sveiką plaukų spindesį. Žuvies taukus galima vartoti ne tik geriamuoju pavidalu, bet ir kapsulėmis. Baimintis, jog vartojant žuvų taukus kapsulių pavidalu naudingosios žuvų taukų medžiagos pradings, neverta. Kapsulėse yra išsaugomos visos ypatingos žuvų taukų savybės. Norint, jog žuvų taukai neprarastų savo vertės, būtina atkreipti dėmesį į žuvų taukų laikymo sąlygas. Nesvarbu, ar tai būtų žuvų taukų kapsulės, ar aliejus, juos būtina laikyti kambario temperatūroje, tamsioje, sausoje vietoje.

Privalu sekti žuvų taukų galiojimo terminą – pasibaigus galiojimo laikotarpiui, žuvų taukų negalima vartoti. Žuvų taukus taip pat galima naudoti ir išoriniu būdu - gaminant plaukų kaukes namų sąlygomis. Šios kaukės su skystais žuvų taukais sustabdo plaukų slinkimą, skatina plaukų augimą ir sugrąžina natūralų plaukų spindesį. Teigiama, jog tokių kaukių poveikis pastebimas jau po kelių savaičių, tačiau tam, jog būtų pasiektas maksimalus rezultatas, būtina kaukes naudoti kelis mėnesius. Plaukų kaukės su skystais žuvies taukais patariama naudoti kelis kartus per savaitę. Reguliariai naudojant plaukų kaukes su žuvų taukais, plaukai atgyja, pradeda švytėti, pasikeičia plaukų galiukų būklė.

REKLAMA

* Annamarya Scaccia „Vitamin D Deficiency and Hair Loss“, Healthline, paskelbta 2017 m. liepos 28 d. https://www.healthline.com/health/vitamin-d-deficiency-hair-loss

Šios kaukės ypač tinkamos tiems, kurie susiduria su plaukų galiukų išsišakojimu, sausumu. Žuvų taukuose esančios veikliosios medžiagos drėkina plaukų folikulus, todėl plaukai tampa nebe tokie šiurkštūs, mažėja pleiskanotumas. Šias plaukų kaukes ypač tinka naudoti šaltuoju metų sezonu, kuomet plauką veikia stiprus vėjas, šaltis, sniegas, lietūs, didelė temperatūrų kaita.

Kaukės su žuvų taukais greitai atstato plaukų galiukų būklę, nes prisotina plaukų galiukus mineralų ir vitaminų kompleksu. Baiminantis specifinio kvapo, kurį plaukuose gali palikti žuvų taukai, rekomenduojama žuvų taukus maišyti su įvairiais kvapniais aliejais. Jais galima papildyti kaukės sudėtį arba įpilti aliejų į vandenį, kuomet skalaujame plaukus. Plaukai bus ne tik prisotinti naudingomis žuvų taukų medžiagomis, bet ir gaiviai kvepės.

Pasigaminkite plaukus atstatančias ir švytėjimo suteikiančias kaukes, kurių pagrindinis ingredientas – žuvų taukai

Plaukų kaukė su žuvų taukais ir kiaušinio tryniu

Ši plaukų kaukė suteikia plaukams blizgesį, stiprina plaukus ir pagreitina plaukų augimą. Taip pat ši kaukė apsaugo nuo plaukų galiukų trupėjimo. Ši kaukė tinka normaliems plaukams ir ypač išsausėjusiems.

Sudėtis:

Žuvies taukai - 35 g

Kiaušinio trynys - 2 vnt.

Abrikosų aliejus - 17 g

Plaukų kaukės gaminimas

Žuvų taukus pašildykite. Sumaišykite trynius su šakute. Į gautą masę įpilkite šiltų žuvų taukų, abrikosų aliejaus. Viską gerai sumaišykite. Paruoštą masę tepkite ant plaukų šaknų arba plaukų galiukų ir paskirstykite per visą plaukų ilgį. Palaikykite kaukę 30-40 minučių. Išsiplaukite galvą.

Plaukų kaukė su žuvų taukais ir kokosų aliejumi

Plaukų kaukė su kokosų aliejumi ir žuvų taukais apsaugo nuo plaukų slinkimo, apsaugo juos nuo mechaninių pažeidimų ir patarimų skerspjūvio.

REKLAMA

Sudėtis:

Žuvies taukai - 35 g

Ricinos aliejus - 1 valgomasis šaukštas

Kokosų aliejus - 17 g

Dobilo aliejus - 1 valgomasis šaukštas



Plaukų kaukės gaminimas

Sumaišykite visus komponentus. Supilkite masę į puodą ir šiek tiek ją pašildykite. Kaukę su žuvų taukais užtepkite ant plaukų. Prieš tai sudrėkinkite plaukus. Palaikykite kaukę 30 minučių. Išsiplaukite galvą.