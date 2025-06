Živilės Pinskuvienės namuose – neeilinis sutapimas: atsukus laiką nekartotų 1 klaidos

Ypatinga proga naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Širvintų rajono mere, o Ž. Pinskuvienė sutiko pasidalinti šios daugybės sutapimų lydimos planais ir atskleidė, ką dabar pasakytų 30-metei Živilei.

Živilė Pinskuvienė sužibo elegancija (4 nuotr.) Živilė Pinskuvienė (nuotr. Greta Skaraitienė) Živilė Pinskuvienė (nuotr. Greta Skaraitienė) Živilė Pinskuvienė (nuotr. Greta Skaraitienė) Živilė Pinskuvienė (nuotr. Greta Skaraitienė)

50 metų – tik skaičius

Nors daugumai gali atrodyti, kad 50 metų jubiliejus – jau solidus amžius, žymintis gyvenimo pusiaukelę, vis tik Ž. Pinskuvienė dalijasi visai kitokiomis mintimis.

Merė pasakoja, kad 50 metų tėra skaičius, kuris fiksuoja pasikeitusius metus, o svarbiausia tai, kaip jaučiasi pats žmogus.

„Svarbiausia yra, kaip jautiesi širdyje, o širdyje aš jaučiuosi jaunesnė. Nors gali atrodyti, kad moteriai šis skaičius jau apvalus, tačiau iš tiesų jis nedaug ką reiškia“, – požiūriu dalijasi merė.

Vis tik ji prisipažįsta, kad išskirtinės datos priverčia atsigręžti atgal ir apsvarstyti tai, kas jau nuveikta, kas pasiekta.

Širvintų rajono merė teigia, kad sunku net patikėti, jog taip žaibiškai praskriejo tiek merės kadencijos, tiek gyvenimo metai.

„Atsigręžiant atgal į praeitį galiu pasakyti, kad labai greitai prabėgo tie 10 metų... Aš negaliu patikėti, kad jau tiek metų, kaip esu merė, o jau 50 metų sueina ir man pačiai – vaikai dideli, jau gyvena savo gyvenimus“, – šypteli ji.

Pakeistų tik 1 dalyką

Įdomu ir tai, kad pašnekovė pokalbio metu pasidalijo žodžiais, kuriuos dabar ištartų 30-metei sau. Pasak jos, ji patartų iš gyvenimo pasiimti viską ir beveik nieko nekeisti.

„Aš jai sakyčiau: Živile, nieko nekeisk, viską daryk taip, kaip darei, tik gimdyk daugiau vaikų. Nežinau, kodėl nusprendėme daugiau jų neturėti, gal tuo metu atrodė per sunku, bet man vaikai yra tokia laimė ir toks džiaugsmas – nieko ten nėra sunkaus, tik reikia viską susidėlioti.

Viduje, širdyje jaučiu tokį tuščio lizdo sindromą, dėl to dažnai pati sau pagalvoju, kad galėjau trečią ir ketvirtą vaikus pagimdyti. Su metais man tas yra sunkiausia. Tad tai jaunesnei Živilei pasakyčiau – vaikai yra gyvenimo laimė ir džiaugsmas“, – pasakoja Ž. Pinskuvienė.

Atsidarius Širvintų rajono merės „Facebook“ paskyrą, iš nuotraukų kiekio ypatingų šeimyninių datų minėjimo ir pasidalintų žodžių, skirtų šeimos nariams, galima suprasti, kad merei artimieji reiškia daug.

Ji pasakoja, kad per visą kadencijos laikmetį šeimai nepavyko skirti tiek dėmesio, kiek norėjosi, tačiau dėl to artimieji niekuomet nepyko.

„Man šeima yra prioritetas numeris vienas. Per šiuos dešimt metų viduje pati supratau, kad labiausiai buvo nuskriausta mano šeima. Visgi, jie mane suprato, jie mane palaikė, be to aš negaliu.

Deja, jiems buvo skirta mažiausiai dėmesio ir laiko. Vaikai iš paaugliukų išaugo į suaugusiuosius – nežinia, kiek aš to mačiau, kiek nemačiau.

Iš kitos pusės, jie užaugo tikrai ne mamyčiukais, kuriuos mama už rankos visą laiką vedžiojo, jie užaugo savarankiški.

Kalbant apie mano vyrą, jis mane suprato ir aš jį supratau. Ne kiekvienas vyras pakęstų 24 valandas per parą ir septynias dienas per savaitę dirbančią moterį.

Visgi, aš tokia esu, mano toks charakteris, aš jeigu neriu, tai stačia galva. Jeigu jūs manęs paklaustumėte, ar daryčiau kažką kitaip, pasakyčiau, kad ne. Daryčiau viską taip pat“, – pamąstymais dalijasi ji.

Gimtadienį minės romantiškai

Pasiteiravus pašnekovės, kaip planuoja paminėti 50-ąjį jubiliejų, ji dalijasi, kad šiemet gimtadienio dieną paminės ramiai, tik su mylimuoju.

Ž. Pinskuvienė atskleidžia, kad 40-ąjį gimtadienį norėjo švęsti ir iškėlė didelę šventę, tačiau šiemet norisi kitaip sutikti ypatingą datą.

„50-ojo jubiliejaus proga nebuvo minčių daryti didelės šventės, aš pasakiau, kad šitas laikas bus skirtas mano vyrui.

Mes su juo susikrausime lagaminus ir pabėgsime dviese, romantiškai ir, kaip aš sakau, mano 50-metis bus kaip medaus savaitė“, – juokiasi Ž. Pinskuvienė.

Pasiteiravus, ar grįžusius po atostogų Širvintų rajono merę atvyks pasveikinti vaikai, ji patvirtina, kad tikrai taip. Ž. Pinskuvienė atskleidžia, kad susirinks giminės ir artimiausi draugai.

„Kalbant apie vaikus, žinoma, kad susitiksime, jie atvyks pasveikinti manęs, jie žino, koks yra mamos noras. Žinoma, neišvengsime, atvyks pasveikinti ir giminės, artimiausi draugai, paminėsime šventę kartu.

Visgi, tą gimtadienio dieną tenoriu apsikabinti vyrą, matyti saulę, jūrą, daug šilumos. Mes jau nusprendėme, kur vyksime – ten turės būti tikrai šilta“, – džiugiomis žiniomis dalijasi ji.

Širvintoms sukanka 550 metų

Nereiktų pamiršti, kad ypatinga gimtadienio data pašnekovė dalijasi taip pat ir su Širvintų miestu. Pasiteiravus, ar jaučia simbolinę datos reikšmę, Ž. Pinskuvienė patvirtina, kad taip.

Pasak jos, sunku nesusimąstyti apie tai, kaip pasikeitė Širvintų miestas per dešimtmetį. Taip pat norisi pasidžiaugti padaryta pažanga.

„Tai, kaip miestas ir rajonas pasikeitė per dešimt metų, sunku apsakyti. Atrodo, kad net kartais akyse kaupiasi ašaros, nes bandai lyginti, kaip jis atrodė tada ir kaip atrodo dabar.

Manau, kad ta simbolinė data yra šventė visiems širvintiškiams, nes jie gali didžiuotis, kad gyvena tokiame mieste ir tokiame rajone. Anksčiau gal mes truputėlį sarmatindavomės pasakyti, iš kur mes. Juk kas ten tos Širvintos? Kas ten gyvena? Kažkoks kaimas?

O dabar kiekvienas širvintiškis manau, kad gali pasakyti – taip, aš iš Širvintų, čia gražu ir gera gyventi. Tad tokia simbolinė šventė tarp darbo ir gyvenimo“, – pasidžiaugia Ž. Pinskuvienė.

Pasiteiravus, ar turėtų ką palinkėti sau ir Širvintų miestui išskirtine proga, Širvintų rajono merė atskleidžia, kad taip.

Pasak jos, tai – palinkėjimas ne tik pačiai sau ir širvintiškiams, tačiau visiems Lietuvos gyventojams, nes gyvename laikais, kai svarbu prisiminti tai, kas iš tiesų aktualu:

„Žinote, kai šiandien visai netoli tebevyksta karas, labiau nei bet kada mes vertiname tai, ką turime, – laisvę, vienybę. Šioje vietoje turbūt ne tik širvintiškiams, ne tik sau, bet ir visiems Lietuvos žmonėms linkime saugumo, vidinės stiprybės ir tikėjimo.

Šiandien dienai tai yra svarbiausia. O ar turėsime vienokią aikštę, ar kitokią – nėra didžiulio skirtumo. Kiekvienam širdyje, galvoje linkiu to tikėjimo, vienybės, stiprybės ir taikos. Man atrodo, kad šiandien dienai tai yra svarbiausia.“