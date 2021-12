Žiemą rinkitės šiuos produktus: jūsų organizmas padėkos

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad žiemą populiariausios išlieka tradicinės lietuviškos daržovės, be to, išauga smulkintos mėsos pardavimai.

„Smarkiai atšalus orams pirkėjai lieka ištikimi klasikai: jų krepšeliuose dažniausiai atsiduria bulvės, morkos, pomidorai, agurkai ir kopūstai. Kalbant apie mėsą žiemą gerokai išauga smulkintos kiaulienos paklausa. O gruodžio mėnesį, artėjant Kalėdoms, stipriai padidėja ir įvairiausios žuvies: karpio, lašišos, silkės bei jūros gėrybių pardavimai. Šios prekių kategorijos produktai tarp tinklo pirkėjų tampa tikru šventinio laikotarpio hitu“, – sako V. Budrienė.

Dalia Vaitkevičiūtė, gydytoja dietologė, sako, kad žiemos laikotarpiu keičiasi ne tik žmonių mityba, bet ir judrumas: rečiau išeinama į lauką, mažiau sportuojama. Žinoma, pasak jos, ši tendencija galioja ne visiems, tačiau atšalus orams yra dažniau pastebima.

„Šaltuoju metu laiku mažiau judame ir labiau norime kaloringo, šilto maisto, kuris užpildo ne tik energijos poreikį, bet ir pagerina emocinę būklę. O ypač dabar – artėjant šventėms, visi galvoja apie šventiniais valgiais nukrautus stalus, todėl jau pradeda maisto gaminimo, degustavimo, įvairiausių maistinių dovanų dovanojimo maratoną“, – sako ekspertė.

Visgi, mitybos specialistė pabrėžia, kad žiemą žmonių poreikiai neturėtų keistis, rašoma pranešime spaudai.

„Mes nebegyvename laikais, kai reikėdavo gyventi šaltyje ir labai išaugdavo per dieną sunaudojamos energijos poreikis. Dabar jis išlieka panašus, kaip ir vasarą. Tačiau psichologinis noras suvalgyti ką nors sočiau žiemą didesnis nei šiltuoju metų laiku. Be to, pastebiu, kad šaltuoju laikotarpiu žmonės valgo daug mažiau daržovių, todėl pradeda trūkti vitaminų, antioksidantų“, – sako D. Vaitkevičiūtė.

Nepamirškite daržovių ir žuvies

Ekspertė sako, kad reikėtų nepamiršti, jog daržovės yra ne tik pomidorai, agurkai ir salotų lapai. Anot jos, žiema – pats metas pasimėgauti įvairiausiomis šakninėmis ar raugintomis, šaldytomis daržovėmis. Jeigu jaučiate, kad daržovių valgote per mažai, dietologė rekomenduoja dažniau virtis įvairiausius troškinius, trintas sriubas. Kad būtų sočiau, jas galite papildyti ankštinėmis daržovėmis: pupelėmis, avinžirniais. Taip pasieksite ilgesnį sotumo jausmą ir gausite sveikatai palankesnių produktų.

Dar vienas dalykas, pasak ekspertės, kurio žiemą vis pritrūksta, yra omega-3 riebalų rūgštys. Kadangi jos gaunamos iš žuvies, D. Vaitkevičiūtė jos valgyti rekomenduoja 3 kartus per savaitę.

Visgi, pasak dietologės, norint užtikrinti visavertę mitybą, pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ko valgome daugiausiai. Anot jos, svarbiausia maitintis taip, kad per dieną nevalgytumėte vien sočiaisiais riebalais prisotintų patiekalų: mėsos, sūrių. Jeigu tokį maistą valgome tris kartus per dieną negauname skaidulų ir kitų naudingųjų medžiagų.

Na, o tiems, kurie, žino, jog trūksta vitaminų, ekspertė rekomenduoja, pasitarus su specialistais, mitybą praturtinti ir papildais.