Žarnyno vėžį išduoda šie simptomai: pajutę skubėkite pas gydytojus

Ekspertų nuomone, dėl žarnyno vėžio žmonės miršta daug daugiau nei nuo bet kitų vėžinių susirgimų, kadangi įtarti ligą ankstyvoje stadijoje yra sudėtinga.

Dėl šios priežasties daugiau nei 60% atvejų yra diagnozuojami tuomet, kai vėžys yra išplitęs didesniu mastu arba į tolimus organus, rašoma mirror.co.uk.

Dažniausi žarnyno vėžio simptomai

Pagrindiniai žarnyno vėžio simptomai yra neįprasti išmatų pokyčiai – pasikeitusi išmatų spalva, forma. Pastebėjus juos, numoti ranka nederėtų, kadangi tokie pokyčiai gali būti net ir mirtini.

NHS taip pat tikina, kad tuštinimosi pasikeitimai yra vienas iš pagrindinių įspėjamųjų ligos simptomų. Rodikliu ligai gali būti ir pasirodęs kraujas išmatose. Tačiau tai pastebėti – itin sunku.

„Kraujas iš aukščiau esančios žarnos niekuomet nėra ryškiai raudonos spalvos. Jis tampa tamsiai raudonas arba juodas, todėl išmatos gali atrodyti tarsi derva“, – sako NHS specialistai.

Be to, „Very Well Health“ įspėja, kad siauros, „pieštuką primenančios“ išmatos yra dar vienas svarbus rodiklis, kuris atsiranda esant žarnyno kanalo susiaurėjimui dėl auglio augimo.

„Siauros išmatos, kurios pasitaiko retai, dažniausiai nekelia nerimo. Tačiau, kai kuriais atvejais, siauros išmatos, ypač jei jos primena plono pieštuko formą, gali būti gaubtinės žarnos susiaurėjimo ar obstrukcijos požymis dėl gaubtinės žarnos vėžio“, – pridūrė Mayo Clinic.

Kiti žarnyno vėžio simptomai

Kreiptis į specialistus taip pat reikėtų pastebėjus ir dar kelis simptomus, tokius kaip:

nepaaiškinamas svorio kritimas;

pilvo arba nugaros dalies skausmai;

keistas jausmas išsituštinus;

nepaaiškinamas nuovargis, galvos svaigimas ar dusulys;

anemija.

Nors tiksli žarnyno vėžio atsiradimo priežastis nėra žinoma, tačiau susirgti šia onkologine liga didesnę riziką turi antsvorio turintys žmonės. Taip pat dažniau šia liga serga ir rūkantys asmenys.