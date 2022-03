Vyro afera pribloškė ir policininkus: vedė 14 moterų, iš kurių viliojo pinigus

Bidhu Prakash Swain, kuris, kaip teigiama, dažnai vadindavosi savo slapyvardžiu Ramesh Swain, buvo suimtas po to, kai apgavo daugybę moterų. Jo taikiniais tapdavo vidutinio amžiaus ir išsiskyrusios moterys. Be to, įtariama, kad jis apsimetinėjo Sveikatos apsaugos ministerijos gydytoju.

Taikiniai buvo išsilavinusios ir aukštas pareigas užimančios moterys

Jo taikiniai buvo išsilavinusios ir aukštas pareigas įvairiose vyriausybinėse ir privačiose organizacijose užimančios moterys. Jis gviešėsi jų pinigų, rašo indy100.com.

Viena iš tariamų jo aukų buvo Aukščiausiojo Teismo advokatė ir aukšta Centrinių ginkluotųjų policijos pajėgų pareigūnė. Vėliau jis vedė moterį ir yra kaltinamas iš jos išviliojęs beveik 10 000 svarų sterlingų (10 milijonų rupijų).

REKLAMA

Sakoma, kad Swain aukomis ne visada tapdavo žmonės. Jis žengė dar toliau ir apgavo kelias organizacijas bei šventas garbinimo vietas.

Jo kaltintojai tvirtina, kad viena apgaulė įvykdyta Gurdwara valstijoje, kur buvo išaiškinta viena iš jo santuokų ‒ jis ten išviliojo beveik 11 000 svarų sterlingų (11 milijonų rupijų) pažadėdamas pastatyti ligoninę.

Penkių vaikų tėvas

Swain yra penkių vaikų tėvas ir pirmą kartą buvo vedęs 1982 metais. Paskutinį kartą vedė 2022-aisiais. 2002–2020m. jis draugavo su daugybe moterų ir jas taip pat vedė.

Jis kaltinamas tuo, kad patvirtindavo santuoką, kelias dienas pabūdavo su žmona ir palikdavo ją tėvų namuose, kol keliaudavo darbo reikalais.

2021 metų liepos mėn. Delyje gyvenanti mokytoja pateikė skundą. Praleidusi keletą mėnesių su juo Bubanesvare, ji pasakė supratusi, kad jis sukčiauja. Po suėmimo pareigūnai teigia išsiaiškinę, kad jis apgavo dar 13 moterų, su kuriomis susipažindavo socialiniuose tinkluose ir santuokų svetainėse.

REKLAMA

REKLAMA

Policija teigia, kad rado 11 banko kortelių, keturias asmens tapatybės korteles skirtingais vardais ir mokyklų pažymėjimais kiekvienai tapatybei. Teigiama, kad jis taip pat apgaudinėjo bedarbius jaunuolius, žadėdamas suteikti darbo vietas ar užtikrinti priėmimą į medicinos kursus, apsimesdamas Centrinio sveikatos mokymo generalinio direktoriaus pavaduotoju.

Policija sieks skirti kardomąją priemonę

„Jei reikės, tolesniam tyrimui pasitelksime tik moterų komandą. Profesionalus konsultantas taip pat bus įtrauktas į jo aukų konsultavimo komandą“, – nurodė DCP. „Planuojame atlikti išsamų finansinio sukčiavimo tyrimą. Sieksime, kad kaltinamajam būtų skirta ilgesnė kardomoji priemonė“, ‒ sakė DCP pareigūnas Umashankar Dash.