Vitamino D trūkumą išduoda šie ženklai: pajutę nenumokite ranka

Simptomai, išduodantys vitamino D trūkumą, priklauso nuo to, kaip stipriai trūksta šio vitamino, be to, tai priklauso ir nuo konkretaus žmogaus, rašo nebraskamed.com.

Šeimos gydytoja, medicinos mokslų daktarė Mindy Lacey vitamino D lygį dažniausiai tikrina pacientams, susiduriantiems su nuovargiu, depresijos simptomais ir kaulų problemomis.

„Per pastaruosius kelerius metus vitamino D trūkumas tapo dažnesnis“, – pastebi dr. M. Lacey.

Vitamino D trūkumo požymiai

Ji taip pat išvardijo simptomus, kurie gali išduoti, kad jums trūksta vitamino D. Ji ragina pajutus šiuos simptomus nenumoti ranka ir apsilankyti pas gydytoją.

REKLAMA

REKLAMA

„Dauguma pacientų, kuriems trūksta vitamino D, nejaučia jokių simptomų, tačiau jei esate išsekę, skauda kaulus, jaučiate raumenų silpnumą ar nuotaikų svyravimus, tai rodo, kad jūsų organizme kažko trūksta“, – sako ji.

REKLAMA

Vitamino D trūkumą gali išduoti šie ženklai:

Nuovargis;

Blogas miegas;

Kaulų skausmas;

Depresija arba liūdesys;

Plaukų slinkimas;

Raumenų silpnumas;

Apetito praradimas;

Sumažėjęs atsparumas ligoms;

Išblyškusi oda.

Jei jaučiate šiuos simptomus ar bent dalį jų, vertėtų apsilankyti pas šeimos gydytoją ir paprašyti, kad būtų atliktas vitamino D kiekio tyrimas.

„Kraujo tyrimas parodys, ar vitamino D kiekis yra normos ribose, ar per mažas“, – primena dr. M. Lacey.

REKLAMA

REKLAMA

Natūralūs vitamino D šaltiniai

Tačiau taip pat ji rekomenduoja į mitybos racioną įtraukti produktus, kuriuose natūraliai gausu vitamino D. Žuvis yra geriausias natūralus vitamino D šaltinis.

Todėl patariama vartoti riebią žuvį, pavyzdžiui, lašišą, upėtakį, tuną ar skumbrę. Galite valgyti ir konservuotą žuvį, pavyzdžiui, silkę ar sardines.

Mitybos racioną verta praturtinti ir didesniu kiekiu kiaušinių trynių, valgyti jautienos ar žuvų kepenis – tai puikus vitamino D šaltinis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kitas būdas gauti vitamino D – vartoti maisto papildus. Jie yra saugūs, jei yra vartojami rekomenduojamomis dozėmis, nesukelia nepageidaujamo poveikio.

„Tai, ko nepanaudojate, jūsų organizmas paprastai pašalina su šlapimu, todėl sunku perdozuoti vitamino D, nebent vartojate jį didžiulėmis dozėmis“, – paaiškino dr. M. Lacey.

Labai didelis vitamino D kiekis yra kenksmingas ir gali sukelti pykinimą, vėmimą, sumišimą, stiprų troškulį ir inkstų akmenligę. Todėl prieš vartodami papildus pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.