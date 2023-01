Vištų augintoja išdavė, kaip kiaušinį nulupti be vargo: pravers šios gudrybės

Lisa Steele, vištų augintoja ir knygos „The Fresh Eggs Daily Cookbook“ autorė, paaiškino, kad mokslas yra įrodęs, kad lengviausia nulupti senesnius kiaušinius, rašo express.co.uk.

Naudokite senesnius kiaušinius

Ji teigė, kad kuo senesnius kiaušinius verdate, tuo lengviau juos nulupti, ir pridūrė, kad dviejų savaičių senumo kiaušiniai tinka geriausiai, nes jų baltymai yra lygus, lupant neprilimpa lukštai.

Šviežius kiaušinius geriausia kepti, o verdant senesnius kiaušinius, karštas vanduo atskiria lukštą nuo paties kiaušinio.

REKLAMA

Vienas iš būdų užtikrinti, kad kiaušiniai nusilups lengvai – naudoti „senesnius“ kiaušinius, tačiau virimo būdas yra ne ką mažiau svarbus, jei norite puikaus rezultato.

Pasak Lisos, geriausias gaminimo būdas, kad kiaušiniai lengvai luptųsi, yra jų virimas garuose, o ne vandenyje.

Ji sakė: „Net ir švieži kiaušiniai, gaminami tokiu būdu, lupasi lengvai. Tai patikimas būdas!:

Galbūt tai nėra tradicinis kiaušinių gaminimo būdas, tačiau manoma, kad kiaušinių virimas garuose, o ne vandenyje, yra patikimesnis. Verdančiame vandenyje kiaušinių lukštai gali įtrūkti. Kai taip nutinka, baltymai išbėga į vandenį ir rezultatas nuvilia.

REKLAMA

Leiskite kiaušiniams atvėsti

Pasimėgauti dar karštais virtais kiaušiniais kone neįmanoma, nes juos būna sunku nulupti. Lisa pažymėjo, kad geriausias būdas yra sudėti virtus kiaušinius į dubenį su vandeniu ir ledo kubeliais, kai jie tik baigia virti.

Jei verdate tik vieną ar du kiaušinius, neprireiks net dubens. Vietoj to, prieš lupdami kiaušinius, apie 15 sek. palaikykite juos po itin šaltu tekančiu vandeniu.

Per tą laiką kiaušiniai neatšąla, o juos nulupti bus daug lengviau. Be to, nepajuoduos trynys.

Jei jau išvirėte kiaušinius ir jie sunkiai lupasi, galite išbandyti dar vieną gudrybę, kaip juos nulupti greitai ir lengvai.

REKLAMA

Įdėkite du ar tris kiaušinius į plastikinį uždengiamą indą, įpilkite šlakelį vandens ir stipriai pakratykite. Kratymo metu lukštas atsiskirs nuo kiaušinio baltymo.

Atskleidė, kiek laiko virti kiaušinius

Kad kiaušinio konsistencija būtų tobula, svarbiausia kiaušinį virti pakankamai laiko. Lisa sakė: „Norint nustatyti, kiek laiko virti kiaušinius, reikia žinoti, kokio dydžio kiaušinius naudojate „vidutinius, didelius ar labai didelius).

REKLAMA

REKLAMA

Dauguma žmonių verda didelius kiaušinius, kuriuos reikėtų virti maždaug 10-12 minučių.“

Kiek laiko virti kiaušinius: