Visam laikui atsikratykite vaisinių muselių: paprasta kaip dukart du

Musės namuose gali labai erzinti, o jų atsikratyti kartais atrodo neįmanoma. Į namus jos patenka dėl įvairių priežasčių, bet dažniausiai jas privilioja šiukšlės, sunokę vaisiai ar daržovės bei drėgmė. Paprastąsias namines muses traukia įvairūs gendantys maisto produktai, pavyzdžiui, mėsa, o vaisinės musytės ieško cukringų dalykų ir dažnai minta sunokusiais vaisiais, išpiltais gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais. Kanalizacijos musytėms reikia drėgnos aplinkos ir organinių medžiagų, todėl jas vilioja virtuvinės kriauklės – ten jos dažniausiai ir deda kiaušinius.

Musės namuose – nieko gero, ir jų ignoruoti nevertėtų, nes galite netrukus sulaukti tikro jų antplūdžio. Musės perneša įvairias bakterijas – salmoneles, šiltinę ir e.coli, rašoma express.co.uk.

Norint užkirsti kelią musių patekimui į namus, galima imtis įvairių priemonių – visų pirma, reikia gerai išvalyti namus ir tas vietas, kuriose musės gali daugintis. Išmeskite visus pradėjusius gesti maisto produktus, pavyzdžiui, mėsą, vaisius ir daržoves, o taip pat ir naminių gyvūnų išmatas, kurios taip pat traukia muses. Toliau galima imtis keleto natūralių priemonių, kurios padeda atsikratyti musių. Visgi, jei jų priviso daug, gali tekti kreiptis į kenkėjų šalinimo ekspertus.

Kaip išnaikinti vaisines museles?

Raudonasis vynas – vyno mėgėjams tai gali atrodyti švaistymas, bet taurė raudonojo vyno gali puikiai padėti atsikratyti musių. Tiesiog padėkite indelį su trupučiu vyno ant dugno ir stebėkite, kaip jame skęsta musės.

Obuolių actas – nuimkite acto buteliuko dangtelį ir taip palikite toje vietoje, kur musių suskrenda daugiausia. Musėms pavyks patekti į buteliuko vidų, bet bus daug sunkiau išsiropšti lauk.

Pienas, cukrus ir pipirai – musėms labai patinka tokio saldaus kokteilio skonis. Puode sumaišykite pusę litro pieno, truputį cukraus bei porą žiupsnių pipirų, ir apie 10 minučių pavirinkite. Supilkite į buteliuką ir palikite kur nors ant stalo – musės negalės atsispirti ir visos sukris vidun.

Kai išgaudysite visas muses ir jų namuose nebeliks, toliau bus svarbu palaikyti švarą. Šiukšliadėžė visada turi būti švari, o visos šiukšlės – sandariai užrištos maišuose ar uždarytos konteineriuose. Virtuvinės šiukšliadėžės dangtį visada reikia laikyti uždarytą, o ypač žiemą.

Beje, karštuoju metų laiku rekomenduojama šiukšliadėžę ištuštinti dažniau – gal net du kartus per dieną. Jei matote, kad muses ypatingai vilioja jūsų šiukšliadėžė, galite jos viršų pabarstyti valgomąja soda. Taip numarinsite visas lervas ir pašalinsite stiprius kvapus, todėl musės ten nebesiverš. Be to, nepamirškite išmesti visų augintinių maisto likučių, kai gyvūnas pavalgo, o visą žmonių maistą taip pat laikykite šaldytuve ar spintelėse.